HOME SPORTS MOTOGP

Bocor! Pembalap Indonesia Mario Aji Hampir Promosi ke MotoGP 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |18:05 WIB
Mario Aji hampir promosi ke MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)
PEMBALAP Indonesia yang eksis di Moto2 bersama Honda Team Asia, Mario Aji, hampir promosi ke MotoGP 2026. Sayangnya, rider 22 tahun ini mengalami cedera parah di Moto2 2025 sehingga gagal menarik hati Honda.

1. Dapat Challenge dari Honda Team Asia

Pengamat MotoGP, Hendry Wibowo, mengatakan Honda Team Asia melempar challenge kepada Mario Aji untuk tampil impresif di Moto2 2025. Jika Mario Aji bisa konsisten finis 10 besar, rider yang start di posisi tiga Moto3 Mandalika 2022 ini akan promosi ke MotoGP  2026.

Mario Suryo Aji hampir promosi di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)

“Mario Aji sudah di-challenge oleh Honda Team Asia tahun lalu (2025). Jika mampu konsisten finis 10 besar, Mario Aji di tahun ini sudah disodorkan untuk naik ke kelas MotoGP. Sayangnya, Mario Aji yang sempat tampil bagus di awal musim, mengalami cedera dan harus absen panjang,” kata Hendry Wibowo dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Jumat (17/4/2026).

Di awal musim, Mario Aji pelan-pelan tampil lumayan. Setelah finis ke-15 di Thailand, Mario Aji gagal menyelesaikan balapan di Argentina. Setelah itu, Mario Aji finis kesembilan di Amerika Serikat dan gagal finis di Qatar.

Sayangnya saat eksis di kualifikasi I Moto2 Spanyol 2025, Mario Aji mengalami cedera parah. Mario Aji mengalami cedera bahu dan harus menjalani operasi.

Akibat operasi, Mario Aji absen di 10 balapan beruntun Moto2 2025. Ia baru kembali di delapan seri sisa Moto2 2025. Namun, di delapan seri sisa itu, Mario Aji gagal meraih poin.

 

