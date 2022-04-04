TERMAS DE RIO HONDO – Hasil race Moto2 Argentina 2022 telah diketahui pada Senin (4/4/2022) dini hari WIB. Pembalap Tim Mooney VR46, Celestino Vietti keluar sebagai pemenang. Sementara itu, rider Pertamina Mandalika SAG Racing Team, Bo Bendsneyder sukses finis 10 besar.
Pertamina Mandalika SAG Racing Team berhasil menyumbangkan satu pembalapnya, yakni Bo Bendsneyder finis di posisi 10 besar pada balapan Moto2 Argentina 2022 pada Senin (4/4/2022) dini hari WIB. Bendsneyder tepatnya mampu mengakhiri balapan di peringkat kesembilan.
Ya, Bendsneyder berhasil tampil apik di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina tersebut. Mengawali balapan dari urutan kesembilan, pembalap berpaspor Belanda itu mampu menjaga posisinya dengan baik.
Meski mendapatkan perlawanan dari rider-rider Moto2 yang lain, Bendsneyder tetap bisa mempertahankan posisinya hingga mengakhiri balapan di urutan kesembilan. Dengan begitu, Bendsneyder berhak membawa pulang tujuh poin dari seri Argentina tersebut.
Sementara itu, rekan Bendsneyder, Gabriel Rodrigo harus puas mengakhiri balapan dengan tak mencapai garis finis. Pembalap asal Argentina itu kesulitan finis di usai mengawali balapan dari peringkat ke-20.
Kemudian balapan Moto2 Argentina 2022 dimenangkan oleh rider Mooney VR46, Celestino Vietti. Ia menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis usai mengawali race dari posisi keenam.
Berikut Hasil Race Moto2 Argentina 2022
1 Celestino Vietti ITA Mooney VR46 Racing Team (Kalex) 39m 44.098s
2 Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 39m 45.636s
3 Ai Ogura JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 39m 49.801s
4 Aron Canet SPA Flexbox HP40 (Kalex) 39m 49.978s
5 Jake Dixon GBR Autosolar GASGAS Aspar Team (Kalex) 39m 50.682s
6 Tony Arbolino ITA Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) 39m 51.636s
7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 39m 56.275s
8 Albert Arenas SPA Autosolar GASGAS Aspar Team (Kalex) 39m 56.516s
9 Bo Bendsneyder NED Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) 39m 57.754s
10 Sam Lowes GBR Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) 39m 58.352s
11 Cameron Beaubier USA American Racing (Kalex) 40m 4.175s
12 Marcel Schrotter GER Liqui Moly Intact GP (Kalex) 40m 9.834s
13 Joe Roberts USA Italtrans Racing Team (Kalex) 40m 12.415s
14 Manuel Gonzalez SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea (Kalex) 40m 13.882s
15 Marcos Ramirez SPA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 40m 14.368s
16 Jeremy Alcoba SPA Liqui Moly Intact GP (Kalex) 40m 21.982s
17 Simone Corsi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 40m 22.054s
18 Romano Fenati ITA MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) 40m 22.423s
19 Keminth Kubo THA Yamaha VR46 Master Camp Tea (Kalex) 40m 48.956s
Jorge Navarro SPA Flexbox HP40 (Kalex) DNF
Lorenzo Dalla Porta ITA Italtrans Racing Team (Kalex) DNF
Gabriel Rodrigo ARG Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) DNF
Filip Salac CZE Gresini Racing Moto2 (Kalex) DNF
Alessandro Zaccone ITA Gresini Racing Moto2 (Kalex) DNF
Fermín Aldeguer SPA MB Conveyors Speed Up (Boscoscuro) DNF
Zonta Van Den Goorbergh NED RW Racing GP (Kalex) DNF
Augusto Fernandez SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) DNF
Niccolò Antonelli ITA Mooney VR46 Racing Team (Kalex) DNF
Sean Dylan Kelly USA American Racing (Kalex) DNF
Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di sini. Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.