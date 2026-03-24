Momen Veda Ega Dapat Pelukan Hangat dari Mario Aji Usai Raih Podium di Moto3 Brasil 2026

Veda Ega Pratama mendapat pelukan hangat dari Mario Suryo Aji usai raih podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)

GOIANIA – Momen manis tercipta di parc ferme Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, antara Veda Ega Pratama dengan Mario Suryo Aji. Keduanya berpelukan hangat usai balapan Moto3 Brasil 2026, Minggu 22 Maret malam WIB.

Veda Ega meraih podium usai finis ketiga dalam balapan penuh drama. Pembalap Honda Team Asia itu menunjukkan taringnya ketika lomba diulang dengan lima putaran tersisa.

1. Kerja Keras

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)

Situasi itu terjadi karena red flag dikibarkan setelah David Almansa terjatuh pada putaran ke-15. Oleh karena itu, Race Direction memutuskan pembalap melakukan start ulang dengan posisi start berdasarkan klasemen pada lap ke-14.

Saat balapan dimulai ulang dengan lima putaran tersisa, Veda Ega memulainya dari posisi ke-10. Ia melakukan start sangat baik dengan terus menanjak hingga puncaknya mengudeta Alvaro Carpe pada putaran terakhir.

Pembalap berusia 17 tahun itu pun lantas merebut podium dengan finis ketiga. Ia harus mengakui keunggulan duo Aspar Maximo Quiles dan Marco Morelli.

Pencapaian manis tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh kru Honda Team Asia. Tak terkecuali dari sesama pembalap Indonesia, Mario Aji. Mereka semua merayakan capaian bersejarah yang diukir Veda Ega.