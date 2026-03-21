Kisah Lin Dan, Legenda The Big 4 Tunggal Putra yang Benci dengan Suporter Indonesia Karena Terlalu Berisik

KISAH Lin Dan selalu menarik untuk diulas. Ada hal unik terkait sang legenda, yakni benci dengan suporter Indonesia karena menurutnya terlalu berisik.

Nama Lin Dan sering dianggap sebagai pebulu tangkis tunggal putra terhebat sepanjang masa. Hal itu tidak terlepas dari deretan prestasi yang pernah dicapainya.

1. Gelar Lengkap

Ya, deret prestasi Lin Dan begitu lengkap. Pria asal China itu telah memenangi semua turnamen mayor yang ada di dunia bulu tangkis, baik individu mau pun beregu.

Di kategori beregu, Lin Dan mengantar Tim Bulu Tangkis China lima kali juara Piala Sudirman! Lalu, ia membawa Tim Bulu Tangkis Putra China enam kali menjadi kampiun Piala Thomas.

Koleksi itu ditambah dengan deretan titel di kategori individu. Alhasil, Lin Dan meraih status prestisius yakni Super Grand Slam.

Betapa tidak, ia pernah paling tidak satu kali juara All England, Juara Asia, Juara Dunia, hingga medali emas Olimpiade. Tentu saja, Lin Dan menyandang status sebagai pemain nomor satu dunia di ranking BWF selama 14 pekan beruntun.