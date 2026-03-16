Respons Prahdiska Bagas Shujiwo Jadi Runner-up Ruichang China Masters 2026

TUNGGAL putra Indonesia Prahdiska Bagas Shujiwo bersyukur finis runner-up di Ruichang China Masters 2026. Catatan ini disebut Prahdiska Bagas Shujiwo sebagai sebuah prestasi.

Dalam laga final, ia kalah dari wakil tuan rumah Sun Chao dengan skor 14-21 dan 11-21. Duel itu berlangsung di Ruichang Sports Park Gym, Ruichang, China, Minggu 15 Maret 2026 sore WIB.

1. Jadi Motivasi Berprestasi di Ajang Lebih Besar

Prahdiska Bagas Shujiwo mengatakan tidak masalah gagal juara di ajang Super 100 tersebut. Prestasi itu sudah cukup baik dan dijadikan motivasi agar meraih gelar di ajang-ajang lain.

"Alhamdulillah bersyukur dengan hasil ini, di game pertama saya tidak bisa keluar dari tekanan lawan. Lawan hari ini bermain sangat bagus dan berani," kata Prahdiska Bagas Shujiwo dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Senin (16/3/2026).,

"Game kedua saya sudah mencoba dan mengikuti tempo lawan, tetapi saya tetap tidak bisa keluar dari tekanan, banyak bola buangan saya yang tanggung dan lawan bisa memanfaatkan itu," tambahnya.

2. Kesulitan Kembangkan Permainan

Pebulu tangkis 21 tahun itu mengatakan Sun Chao memberikan perlawanan cukup ketat. Kondisi itu membuatnya tidak dapat mengembangkan permainan selama dua game pertandingan.