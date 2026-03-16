HOME SPORTS NETTING

Respons Prahdiska Bagas Shujiwo Jadi Runner-up Ruichang China Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |12:46 WIB
Prahdiska Bagas Shujiwo finis runner-up di Ruichang China Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
TUNGGAL putra Indonesia Prahdiska Bagas Shujiwo bersyukur finis runner-up di Ruichang China Masters 2026. Catatan ini disebut Prahdiska Bagas Shujiwo sebagai sebuah prestasi.

Dalam laga final, ia kalah dari wakil tuan rumah Sun Chao dengan skor 14-21 dan 11-21. Duel itu berlangsung di Ruichang Sports Park Gym, Ruichang, China, Minggu 15 Maret 2026 sore WIB.

Bagas Shujiwo. (Foto: PBSI)

1. Jadi Motivasi Berprestasi di Ajang Lebih Besar

Prahdiska Bagas Shujiwo mengatakan tidak masalah gagal juara di ajang Super 100 tersebut. Prestasi itu sudah cukup baik dan dijadikan motivasi agar meraih gelar di ajang-ajang lain.

"Alhamdulillah bersyukur dengan hasil ini, di game pertama saya tidak bisa keluar dari tekanan lawan. Lawan hari ini bermain sangat bagus dan berani," kata Prahdiska Bagas Shujiwo dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Senin (16/3/2026).,

"Game kedua saya sudah mencoba dan mengikuti tempo lawan, tetapi saya tetap tidak bisa keluar dari tekanan, banyak bola buangan saya yang tanggung dan lawan bisa memanfaatkan itu," tambahnya.

2. Kesulitan Kembangkan Permainan

Pebulu tangkis 21 tahun itu mengatakan Sun Chao memberikan perlawanan cukup ketat. Kondisi itu membuatnya tidak dapat mengembangkan permainan selama dua game pertandingan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/40/3206286/taufik_aderya_dan_apriyani_rahayu_tersingkir_di_32_besar_ruichang_china_masters_2026-XU48_large.jpg
Hasil 32 Besar Ruichang China Masters 2026: Taufik Aderya/Apriyani Rahayu Disingkirkan Wakil Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/40/3206113/taufik_aderya_bersama_apriyani_rahayu-wB2k_large.jpg
Hasil Ruichang China Masters 2026: Jalani Debut Manis, Taufik/Apriyani Menuju Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205165/taufik_aderya_akan_memulai_debut_di_ganda_campuran_bersama_apriyani_rahayu_pada_ajang_china_masters_2026-Wpio_large.jpeg
Taufik Aderya Tak Terbebani Status Apriyani Rahayu sebagai Juara Olimpiade, Siap Berikan Performa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/40/3201736/pbsi_menjelaskan_alasan_apriyani_rahayu_dan_lanny_tria_mayasari_main_rangkap_di_china_masters_2026-4fyJ_large.jpg
PBSI Jelaskan Alasan Apriyani Rahayu dan Lanny Tria Mayasari Main Rangkap di China Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201282/apriyani_rahayu-BCMj_large.jpg
Rangkap di Ruichang China Masters 2026, Apriyani Rahayu Siap Comeback ke Sektor Ganda Campuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200642/apriyani_rahayu_bersama_lanny_tria-7LaV_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Ruichang China Masters 2026: Kejutan, Apriyani Rahayu Main di Ganda Putri dan Campuran!
