Ada Rahasia Unik di Balik Absennya Kado Pernikahan Lewis Hamilton untuk Charles Leclerc

KABAR bahagia datang dari pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, yang resmi mempersunting kekasihnya, Alexandra Saint Mleux, dalam sebuah upacara pernikahan yang mewah di Monako pada 28 Februari lalu. Namun, di tengah suka cita tersebut, muncul sebuah fakta unik mengenai rekan setimnya, Lewis Hamilton, yang ternyata belum memberikan kado pernikahan bagi sang bintang Formula One (F1) tersebut.

Hubungan antara Hamilton dan Leclerc sendiri dikenal sangat harmonis dan penuh rasa hormat sejak pembalap asal Inggris itu bergabung dengan tim berlogo Kuda Jingkrak pada 2025. Meski persaingan di lintasan terkadang memanas, keduanya tetap menjaga profesionalitas.

"Tidak ada perasaan buruk terhadap Lewis, sama sekali tidak," tegas Leclerc kala itu.

1. Alasan Unik di Balik Penundaan Kado Hamilton

Alih-alih karena hubungan yang renggang, absennya kado dari Hamilton ternyata disebabkan oleh kebiasaan pribadi sang juara dunia tujuh kali tersebut. Hamilton mengakui dirinya sering kali membutuhkan waktu lama untuk menyiapkan hadiah bagi orang-orang terdekatnya.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

"Saya belum pernah menikah, jadi saya jelas tidak memberinya saran apa pun. Saya juga belum memberikan kado pernikahan," ungkap Hamilton, dikutip dari Give Me Sport, Minggu (8/3/2026).

"Saya biasanya selalu menunda-nunda jika berurusan dengan hadiah seperti itu, jadi mungkin dalam enam bulan ke depan baru akan saya berikan kepadanya,” tambahnya.