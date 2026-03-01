Marc Marquez Kecewa Berat Gagal Finis karena Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026

BURIRAM – Marc Marquez kecewa berat usai gagal finis pada MotoGP Thailand 2026. Apalagi, ia mengalami hal tak biasa yakni pecah ban dalam seri perdana tersebut.

Marquez harus meninggalkan balapan pada lap ke-21 dari 26 yang dijadwalkan. Motornya mengalami pecah ban belakang sehingga tak bisa melanjutkan balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu (1/3/2026) siang WIB.

1. Naik Podium

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Sebetulnya, Marquez menargetkan naik podium. Target itu hampir dicapainya saat mengejar Pedro Acosta untuk posisi tiga sebelum mengalami pecah ban.

"Saya membayangkan diri saya berada di podium. Saya hampir berhasil,” kata Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (1/3/2026).

"Saya tidak suka mengatakannya sampai benar-benar mencapainya," tambah pria berusia 33 tahun tersebut.