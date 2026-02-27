Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Thailand 2026 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |15:15 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Thailand 2026 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Thailand 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Musim baru MotoGP akhirnya di depan mata. Para pencinta balap motor dunia bersiap menyambut putaran perdana yang akan digelar di Thailand akhir pekan ini.

Seluruh rangkaian seri pembuka ini bisa disaksikan secara live streaming melalui VISION+ pada 27 Februari – 1 Maret 2026. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Setelah musim lalu berlangsung sengit, persaingan kini kembali dimulai dari garis start. Sorotan tentu tertuju pada Marc Marquez yang tampil dominan musim lalu dengan torehan poin fantastis. Namun, musim baru berarti segalanya kembali ke titik awal.

Setiap pembalap memiliki peluang yang sama untuk merebut kemenangan, memperbaiki strategi, dan menantang dominasi sang juara bertahan. Putaran pertama di Thailand akan menjadi penanda arah persaingan gelar musim ini.

Jadwal Lengkap MotoGP Thailand di VISION+

Seri pembuka bertajuk PT Grand Prix of Thailand akan menghadirkan rangkaian sesi penting sejak Jumat yang dimulai dari dua sesi latihan bebas. Berikut jadwal siaran langsung melalui VISION+:

Jumat, 27 Februari 2026

08:55 WIB: Free Practice 1

13:10 WIB: Practice

Sabtu, 28 Februari 2026

08:35 WIB: Free Practice 2

12:40 WIB: Qualifying & Sprint

Minggu, 1 Maret 2026

10:35 WIB: Warm Up

11:45 WIB: Race

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/38/3204033/marc_marquez-jbQI_large.jpg
Prediksi 5 Besar MotoGP 2026 Versi Marc Marquez: Nama Marquez Paling Atas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/38/3204020/marco_bezzecchi-0lpu_large.jpg
Prediksi Mengejutkan Marco Bezzecchi soal Kandidat Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/38/3204004/marco_bezzecchi_jadi_pembalap_tercepat_di_latihan_bebas_1_motogp_thailand_2026-RGEM_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Thailand 2026: Marco Bezzecchi Tercepat, Marc Marquez Posisi 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/38/3203796/jadwal_motogp_thailand_2026_hari_ini-YRc3_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas 1 MotoGP Thailand 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/38/3203806/toprak_razgatlioglu-m7pd_large.jpg
Kisah Toprak Razgatlioglu, Pembalap Muslim asal Turki yang Tampil Sebagai Rookie MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/38/3203788/marc_marquez_berstatus_pembalap_motogp_dengan_gaji_tertinggi_marcmarquez93-RuDa_large.jpg
Gaji Marc Marquez dan Pembalap Medioker MotoGP Timpang, Perbedaan hingga Rp190 Miliar!
Telusuri berita Sport lainnya
