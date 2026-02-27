Prediksi 5 Besar MotoGP 2026 Versi Marc Marquez: Nama Marquez Paling Atas!

PREDIKSI lima besar MotoGP 2026 versi Marc Marquez menarik diulas. Sebab, prediksi ini menunjukkan bahwa dirinya penuh percaya diri dalam menatap balapan musim ini.

Pasalnya, Marc Marquez turut menuliskan nama Marquez di daftar teratas. Dia juga tampaknya siap mengukir kesuksesan besar lainnya bersama sang adik, Alex Marquez.

1. Prediksi 5 Besar

Diketahui, ajang MotoGP 2026 akan dimulai akhir pekan ini. Balapan seri perdana yang bertajuk MotoGP Thailand 2026 akan digelar di Sirkuit Buriram mulai hari ini, Jumat (27/7/2026) hingga Minggu, 1 Maret 2026.

Jelang MotoGP Thailand 2026 dimulai, Marc Marquez turut dapat pertanyaan soal prediksi pembalap yang finis di 5 besar musim ini. Menariknya, Marquez menuliskan nama Marquez untuk posisi 1 dan 2.

Tak diketahui pasti siapa sosok Marquez yang dimaksud. Apakah dirinya, Marc Marquez, atau justru sang adik, yakni Alex Marquez.

Namun yang pasti, prediksi ini menunjukkan bahwa Marc Marquez begitu percaya diri menatap MotoGP 2026. Mereka siap ulangi kesuksesan musim lalu karena bisa menempati peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir.

Untuk posisi ketiga dan keempat, Marquez beri prediksi mengejutkan. Dia tak menuliskan nama spesifik, hanya ada kata ‘Italian’ untuk 2 posisi tersebut.

Di MotoGP 2026, ada banyak pembalap asal Italia. Di antaranya, ada sang rekan setim, Francesco Bagnaia, lalu ada Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, hingga Luca Marini.

Sementara itu, nama jelas dituliskan Marquez untuk posisi kelima. Dia menuliskan nama Pedro Acosta yang juga jadi sorotan jelang MotoGP 2026.