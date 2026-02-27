Kisah Toprak Razgatlioglu, Pembalap Muslim asal Turki yang Tampil Sebagai Rookie MotoGP 2026

KISAH Toprak Razgatlioglu menarik diulas. Pembalap Muslim asal Turki itu akan tampil sebagai rookie di MotoGP 2026.

Menarik menantikan aksi Toprak Razgatlioglu. Apalagi, balapan perdana MotoGP 2026 akan digelar pada akhir pekan ini.

1. Pembalap Muslim

Toprak Razgatlioglu dikenal sebagai pembalap yang religious. Dia tunjukkan ketaatannya dalam menjalani perintah agama Islam juga saat mentas di MotoGP.

Terbukti, Toprak selalu berdoa sebelum beraktivitas di MotoGP. Pembalap yang lahir pada 16 Oktober 1996 juga tidak mengonsumsi alkohol. Karena itu, Toprak sering memilih turun dari podium atau menghindari seremoni semprot sampanye di podium.

Kini, Toprak pun menambah panjang daftar pembalap Muslim di MotoGP. Sebelumnya, sudah ada Hafizh Syahrin dan juga Karel Abraham.