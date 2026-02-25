Dukungan Moral Fabio Quartararo untuk Toprak Razgatlioglu yang Kesulitan di Tes MotoGP 2026

BURIRAM – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan suntikan semangat kepada Toprak Razgatlioglu. Pembalap berjuluk El Diablo itu mengaku prihatin melihat transisi sulit yang dialami Razgatlioglu sepanjang tes pramusim MotoGP 2026 yang berlangsung di Thailand.

Toprak Razgatlioglu hadir sebagai wajah baru yang paling dinanti di grid MotoGP musim ini setelah memutuskan meninggalkan World Superbike (WSBK). Pembalap asal Turki yang mengoleksi tiga gelar juara dunia WSBK tersebut kini memulai petualangan barunya di kelas para raja bersama tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing.

1. Toprak Kesulitan

Meski menyandang status legenda di WSBK berkat penampilan impresifnya, Razgatlioglu tampak sangat kesulitan menaklukkan karakteristik motor prototipe MotoGP. Pada uji coba di Sirkuit Internasional Buriram, ia terlempar ke peringkat ke-21.

Masalah utama yang dikeluhkan Toprak adalah perbedaan mencolok pada profil ban depan, mengingat ia harus berpindah dari merek Pirelli ke Michelin.

Melihat kondisi rekan setim di bawah naungan pabrikan Iwata tersebut, Quartararo merasa perlu turun tangan memberikan dukungan. Sebagai pembalap yang pernah membawa Yamaha juara dunia pada 2021, ia menilai rasa frustrasi yang dialami Razgatlioglu merupakan proses yang sangat manusiawi bagi seorang pendatang baru.

Toprak Razgatlioglu (07) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: Pramac Racing Yamaha)

"Secara mental, ini sulit baginya (Razgatlioglu), karena dia selalu berada di tiga besar di Superbike, dan saya melihat dia benar-benar putus asa, bisa dibilang begitu," kata Quartararo dikutip dari Crash, Rabu (25/2/2026).

“Dia datang di saat Yamaha berada di momen tersulit, (dan) di tahun pertamanya dia (juga) mengganti produsen ban. Tapi (saya) hanya memberitahunya bahwa wajar berada dalam posisi ini ketika kita baru tiba, dan kita semua ada di sini," tambahnya.