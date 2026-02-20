Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Heroik Shesar Hiren Rhustavito, Pahlawan Indonesia saat Juara Piala Thomas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |16:42 WIB
Kisah Heroik Shesar Hiren Rhustavito, Pahlawan Indonesia saat Juara Piala Thomas
Simak kisah heroik Shesar Hiren Rhustavito yang jadi pahlawan Indonesia saat juara Piala Thomas (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH heroik Shesar Hiren Rhustavito menarik untuk diulas. Kerap dipandang remeh, ia justru jadi pahlawan Tim Bulu Tangkis Indonesia saat juara Piala Thomas 2020.

Indonesia sukses menyabet gelar juara Piala Thomas 2020 yang digelar di Aarhus, Denmark, pada Oktober 2021. Itu merupakan titel pertama sejak terakhir pada 2002.

1. Skuad Mumpuni

Indonesia juara piala Thomas 2020 foo PBSI

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari skuad yang mumpuni kala itu. Di tunggal putra, Indonesia memboyong Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito.

Indonesia membawa empat pasangan di ganda putra. Mereka adalah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Fajar Alfian/Rian Ardianto, dan Leo Rolly/Daniel Marthin.

Di Piala Thomas, format yang dipakai dalam satu pertandingan adalah tiga tunggal dan dua ganda. Khusus fase gugur, tim yang lebih dulu mencapai skor 3, dipastikan jadi pemenang.

2. Jadi Penentu

Seringkali tunggal putra ketiga jadi penentu kemenangan. Di situlah peran Vito sangat terlihat, terutama di fase grup saat menghadapi Tim Bulu Tangkis Thailand dan Tim Bulu Tangkis Taiwan.

Saat menghadapi Thailand, dua tunggal putra yakni Anthony Ginting dan Jonatan kalah. Kemenangan hanya diraih oleh ganda putra Marcus/Kevin dan Fajar/Rian. Partai terakhir mempertemukan Vito dengan Adulrach Namkul dalam posisi 2-2.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/40/2998884/kisah-jonatan-christie-yang-butuh-100-menit-untuk-kalahkan-anders-antonsen-di-semifinal-piala-thomas-2020-j8czB3qSef.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Butuh 100 Menit untuk Kalahkan Anders Antonsen di Semifinal Piala Thomas 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/40/2978944/mengapa-indonesia-tidak-boleh-mengibarkan-bendera-merah-putih-di-ajang-piala-thomas-2020-iRWwviON7m.jpg
Mengapa Indonesia Tidak Boleh Mengibarkan Bendera Merah Putih di Ajang Piala Thomas 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/11/40/2530575/soal-masalah-bonus-piala-thomas-2020-ketum-pbsi-sudah-selesai-rk6hVGc0BE.jpg
Soal Masalah Bonus Piala Thomas 2020, Ketum PBSI: Sudah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/05/40/2527721/ternyata-daniel-marthin-susah-tidur-saat-tahu-akan-dipasangkan-dengan-kevin-sanjaya-di-final-piala-thomas-2020-gKb8Rk1ihu.jpg
Ternyata Daniel Marthin Susah Tidur saat Tahu Akan Dipasangkan dengan Kevin Sanjaya di Final Piala Thomas 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/01/40/2525931/kaleidoskop-2021-19-tahun-menanti-piala-thomas-akhirnya-pulang-ke-indonesia-Y2cNUNaCX8.jpg
Kaleidoskop 2021: 19 Tahun Menanti, Piala Thomas Akhirnya Pulang ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/29/40/2524185/pbsi-sebut-bonus-dari-kemenpora-tak-hanya-untuk-tim-piala-thomas-8efADFvOtp.jpg
PBSI Sebut Bonus dari Kemenpora Tak hanya untuk Tim Piala Thomas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement