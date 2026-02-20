Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dinyatakan Fit, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |18:26 WIB
Dinyatakan Fit, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram
Jorge Martin dinyatakan fit untuk turun di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

BURIRAM – Jorge Martin dinyatakan fit untuk turun di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua. Pembalap tim Aprilia Racing itu sebelumnya absen di tes pertama yang digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia.

“Jorge Martin dinyatakan fit untuk membalap di Tes Buriram,” bunyi pernyataan di situs resmi MotoGP, Jumat (20/2/2026).

1. Absen Tahun Lalu

Jorge Martin alami kecelakaan pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia (Foto: MotoGP)

Tes Pramusim MotoGP 2026 kedua akan digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, 21-22 Februari. Itu adalah kesempatan terakhir bagi Martin jelang musim MotoGP 2026.

Tahun lalu, Martin absen dalam tes pramusim di sirkuit yang sama akibat cedera. Ia mengalami kecelakaan parah pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang sehingga menepi sampai seri keempat.

Setahun terakhir memang jadi masa-masa yang berat buat Martin. Saat comeback di MotoGP Qatar 2025, pria asal Spanyol tersebut lagi-lagi mengalami kecelakaan dan harus absen sampai pertengahan musim.

Nasib buruk kembali menghampiri pada MotoGP Jepang 2025. Martin menepi lagi sampai seri terakhir di MotoGP Valencia 2025 pada November silam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202657/fermin_aldeguer_berpotensi_turun_di_motogp_brasil_2026_ferminaldeguer54-zJKn_large.jpg
Mulai Pulih Cedera, Kapan Fermin Aldeguer Balapan di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202634/casey_stoner-Npax_large.jpg
Kisah Sedih Casey Stoner, Juara Dunia Honda dan Ducati yang Pensiun Dini dari MotoGP karena Kelelahan Kronis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202624/marc_marquez_memenangkan_gelar_motogp_ketujuh_bersama_ducati_marcmarquez93-jylt_large.jpg
Marc Marquez Tersenyum Lepas di Ducati, Tanda Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/38/3202522/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-eADO_large.jpg
Meski Jadi Pelatih Maverick Vinales, Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/38/3202556/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-kxy4_large.jpg
Jorge Lorenzo Beri Peringatan: Ada Satu Pembalap yang Lebih Cepat dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/38/3202491/marc_marquez-ij0V_large.jpg
Misi Rahasia Marc Marquez: Marco Lucchinelli Sebut The Baby Alien Terobsesi Lampaui Rekor Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement