Dinyatakan Fit, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram

Jorge Martin dinyatakan fit untuk turun di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua (Foto: X/@MotoGP)

BURIRAM – Jorge Martin dinyatakan fit untuk turun di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang kedua. Pembalap tim Aprilia Racing itu sebelumnya absen di tes pertama yang digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia.

“Jorge Martin dinyatakan fit untuk membalap di Tes Buriram,” bunyi pernyataan di situs resmi MotoGP, Jumat (20/2/2026).

1. Absen Tahun Lalu

Tes Pramusim MotoGP 2026 kedua akan digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, 21-22 Februari. Itu adalah kesempatan terakhir bagi Martin jelang musim MotoGP 2026.

Tahun lalu, Martin absen dalam tes pramusim di sirkuit yang sama akibat cedera. Ia mengalami kecelakaan parah pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang sehingga menepi sampai seri keempat.

Setahun terakhir memang jadi masa-masa yang berat buat Martin. Saat comeback di MotoGP Qatar 2025, pria asal Spanyol tersebut lagi-lagi mengalami kecelakaan dan harus absen sampai pertengahan musim.

Nasib buruk kembali menghampiri pada MotoGP Jepang 2025. Martin menepi lagi sampai seri terakhir di MotoGP Valencia 2025 pada November silam.