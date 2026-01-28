2 Pembalap yang Absen di Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang Malaysia, Nomor 1 Juara Dunia!

DUA pembalap yang absen di tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia, menarik diulas. Salah satunya ada pembalap berstatus juara dunia MotoGP.

Ya, tes pramusim MotoGP 2026 akan segera digelar. Uji coba akan mulai berlangsung di Malaysia pada 3, 4, dan 5 Februari 2026.

Kini, para pembalap pun bersiap untuk tunjukkan penampilan terbaik dalam tes itu. Sebab, tes ini jadi begitu penting untuk mencicipi kekuatan motor baru setiap tim. Tetapi sayangnya, sejumlah pembalap dipastikan absen karena masalah fisik. Siapa saja mereka?

Berikut 2 pembalap yang absen di tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia:

1. Jorge Martin

Salah satu pembalap yang absen di tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia, adalah Jorge Martin. Juara dunia MotoGP 2024 ini harus absen karena masih dalam fase pemulihan kondisi fisik.

Sebelumnya, Jorge Martin diketahui harus naik meja operasi. Tak hanya sekali, dia bahkan harus jalani operasi 2 kali pada pada pertengahan Desember 2026.

Operasi dilakukan pada scafoide atau tulang pergelangan tangan sebelah kiri dan juga clavicula atau tulang selangka sebelah kanan. Pada MotoGP 2025, Martin memang tampil buruk. Dia beberapa kali alami insiden hingga terjatuh. Hal ini menyebabkan cedera parah yang membuat performanya merosot.

Aprilia Racing pun sudah ambil keputusan soal absennya Martin di tes pramusim. Mereka beri tugas pengembangan motor untuk MotoGP 2026 sepenuhnya kepada Marco Bezzecchi. Nantinya, Bezzecchi akan dibantu test rider atau pembalap penguji andalan mereka, Lorenzo Savadori.