HOME SPORTS NETTING

Ambisi Besar Alwi Farhan Setelah Taklukkan Indonesia Masters 2026: Bidik All England hingga Tiket Olimpiade

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |01:01 WIB
Ambisi Besar Alwi Farhan Setelah Taklukkan Indonesia Masters 2026: Bidik All England hingga Tiket Olimpiade
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Keberhasilan merengkuh takhta juara di Indonesia Masters 2026 tidak membuat Alwi Farhan cepat puas. Tunggal putra Indonesia ini langsung mematok sasaran yang lebih tinggi, mulai dari turnamen prestisius All England hingga target jangka panjang menembus panggung Olimpiade.

Alwi merebut gelar juara usai mengalahkan Panitchaphon Teeraratsakul dari Thailand di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 25 Januari 2026 sore WIB. Dia hanya butuh waktu 25 menit untuk bungkam Teeraratsakul dalam dua gim langsung dengan skor 21-5, 21-16.

Bagi Alwi, ini menjadi gelar BWF World Tour Super 500 perdananya. Sebelumnya, pemain Pelatnas Cipayung itu baru menjuarai Super 300 di Macau Open 2025.

Lantas apa target Alwi setelah menjuarai Indonesia Masters 2026? Pemain kelahiran Solo, Jawa Tengah itu mengaku sudah menyiapkan peta jalan dan rencana untuk kariernya pribadi.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Peta Jalan Menuju Level Super 1000

"Untuk target ke depannya, pasti saya mau kejar level yang lebih tinggi. Saya sudah punya peta dan punya target-target yang harus saya perjuangkan terutama di tahun ini. Jadi ya, saya sudah punya goals-goals yang harus saya lakukan di tahun ini," kata Alwi dalam konferensi pers, dikutip Senin (26/1/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
