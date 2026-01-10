Hasil Proliga 2026: Jakarta LavAni Sikat Jakarta Garuda Jaya 3-0

Jakarta LavAni menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@lavani.forever)

PONTIANAK – Jakarta LavAni sukses mengalahkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-18, 25-15, dan 25-22) dalam pekan pertama Proliga 2026. Duel itu berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (10/1/2026) malam WIB.

Jakarta LavAni tampil cukup percaya diri melawan Jakarta Garuda Jaya dalam set pertama. Jakarta Garuda Jaya juga berusaha menampilkan performa terbaik.

Laga antara kedua tim pun berjalan cukup seru. Akhirnya, Jakarta LavAni dapat mencatatkan hasil manis dengan menang atas Jakarta Garuda Jaya dengan poin 25-18.

Jakarta LavAni tidak kerepotan meladeni permainan Jakarta Garuda Jaya dalam set kedua. Sebab, mereka dapat perlahan mengumpulkan pundi-pundi poin.