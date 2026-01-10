Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Jakarta LavAni Sikat Jakarta Garuda Jaya 3-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |22:20 WIB
Hasil Proliga 2026: Jakarta LavAni Sikat Jakarta Garuda Jaya 3-0
Jakarta LavAni menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@lavani.forever)
A
A
A

PONTIANAK – Jakarta LavAni sukses mengalahkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-18, 25-15, dan 25-22) dalam pekan pertama Proliga 2026. Duel itu berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (10/1/2026) malam WIB.

Jakarta LavAni tampil cukup percaya diri melawan Jakarta Garuda Jaya dalam set pertama. Jakarta Garuda Jaya juga berusaha menampilkan performa terbaik.

Jakarta Lavani

Laga antara kedua tim pun berjalan cukup seru. Akhirnya, Jakarta LavAni dapat mencatatkan hasil manis dengan menang atas Jakarta Garuda Jaya dengan poin 25-18.

Jakarta LavAni tidak kerepotan meladeni permainan Jakarta Garuda Jaya dalam set kedua. Sebab, mereka dapat perlahan mengumpulkan pundi-pundi poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/43/3194283//yolla_yuliana-d8GB_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pevoli Supercantik Yolla Yuliana di Jakarta Livin Mandiri Jelang Proliga 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/43/3193662//simak_kisah_haru_sabina_altynbekova_yang_mampu_mewujudkan_mimpinya_main_di_indonesia-QsBN_large.jpg
Kisah Haru Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Wujudkan Mimpinya Main di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047//rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191458//pbvsi_resmi_mencopot_jeff_jiang_jie_dari_jabatan_pelatih_timnas_voli_putra_indonesia-n1dt_large.jpg
PBVSI Resmi Copot Pelatih Jeff Jiang Jie Usai Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190860//timnas_voli_putra_indonesia-BHQD_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190667//vanie_gandler-r92C_large.jpg
Kisah Vanie Gandler, Pevoli Supercantik asal Filipina yang Turun di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement