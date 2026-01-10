Hasil Proliga 2026: Medan Falcons Dibekuk Gresik Phonska Plus 0-3

PONTIANAK – Medan Falcons mengakhiri putaran 1 Proliga 2026 dengan kekalahan 0-3 (15-25, 10-25, dan 16-25) dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (10/1/2026) sore WIB.

Medan Falcons berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam set pertama dengan tampil begitu percaya diri. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan agresif dari Gresik Phonska Plus.

Performa Gresik Phonska Plus membuat permainan Medan Falcons malah tidak berkembang dalam set pertama. Sebab, mereka begitu mudah hilang poin.

Medan Falcons akhirnya harus mengakui ketangguhan lawan dalam set pertama. Mereka takluk dengan poin 15-25 dari Gresik Phonska Plus.

Dalam set kedua, Gresik Phonska Plus tampil tenang dengan langsung menekan lawan. Hal itu menandakan mereka ingin mengulang catatan manis di gim pertama.