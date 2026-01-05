Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dominasi Marc Marquez Bikin Aprilia Racing Termotivasi Jelang MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |00:05 WIB
Dominasi Marc Marquez Bikin Aprilia Racing Termotivasi Jelang MotoGP 2026
Aprilia Racing termotivasi jadi lebih baik di MotoGP 2026 berkat Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)
DIREKTUR Teknik Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, menyebut dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 jadi pelecut semangat memasuki musim baru. Ia yakin timnya akan meningkat pesat di MotoGP 2026.

Dominasi Marquez sungguh luar biasa di MotoGP 2025. Ia mencatatkan 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kali memenangi Sprint Race dalam 17 dari 22 seri yang diikutinya musim lalu.

1. Didukung Motor

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Catatan itu mengantarkan Marquez ke gelar juara dunia ketujuh di MotoGP. Ia mendapat pujian karena berhasil memaksimalkan potensi motor Ducati Desmosedici GP25 di saat yang lain kepayahan.

Sterlacchini mengatakan Marquez berjaya bukan hanya karena bakatnya saja tetapi, performanya itu juga didukung oleh kendaraan yang berkualitas. Kombinasi itu membuat pembalap asal Spanyol tersebut selalu jadi yang terdepan.

"Marc tidak menang hanya karena dia Marc, karena pada saat-saat tertentu, bahkan sebagai Marc, dia tidak bisa menang," kata Sterlacchini dilansir dari Motosan, Senin (5/1/2026).

"Ini menunjukkan Marc adalah pembalap yang luar biasa, tetapi dia juga membutuhkan motor yang dibangun dengan baik, seimbang, dan selalu berkinerja baik," tambah pria asal Italia itu.

 

