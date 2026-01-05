Dominasi Marc Marquez Bikin Aprilia Racing Termotivasi Jelang MotoGP 2026

DIREKTUR Teknik Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, menyebut dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 jadi pelecut semangat memasuki musim baru. Ia yakin timnya akan meningkat pesat di MotoGP 2026.

Dominasi Marquez sungguh luar biasa di MotoGP 2025. Ia mencatatkan 11 kemenangan di balapan utama dan 14 kali memenangi Sprint Race dalam 17 dari 22 seri yang diikutinya musim lalu.

1. Didukung Motor

Catatan itu mengantarkan Marquez ke gelar juara dunia ketujuh di MotoGP. Ia mendapat pujian karena berhasil memaksimalkan potensi motor Ducati Desmosedici GP25 di saat yang lain kepayahan.

Sterlacchini mengatakan Marquez berjaya bukan hanya karena bakatnya saja tetapi, performanya itu juga didukung oleh kendaraan yang berkualitas. Kombinasi itu membuat pembalap asal Spanyol tersebut selalu jadi yang terdepan.

"Marc tidak menang hanya karena dia Marc, karena pada saat-saat tertentu, bahkan sebagai Marc, dia tidak bisa menang," kata Sterlacchini dilansir dari Motosan, Senin (5/1/2026).

"Ini menunjukkan Marc adalah pembalap yang luar biasa, tetapi dia juga membutuhkan motor yang dibangun dengan baik, seimbang, dan selalu berkinerja baik," tambah pria asal Italia itu.