Demi Naikkan Prestasi, Prabowo Subianto Ingin Bangun Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ingin membangun pusat olahraga nasional seluas 500 hektar. Rencana itu diumumkan Prabowo Subianto setelah melepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

"Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar, saya minta sekitar minimal 500 hektare (Ha) pusat (olahraga) itu," kata Prabowo Subianto.

1. Program Jangka Panjang

Presiden 74 tahun ini mengatakan pembangunan pusat olahraga ini merupakan bagian dari program pembinaan jangka panjang demi meningkatkan prestasi atlet Indonesia di level Asia hingga dunia.

Bulu tangkis, salah satu cabang olahraga prestasi milik Indonesia.

"Enggak ada pusat olahraga yang 5 hektare, 8 hektare tidak, di situ nanti kita bangun State of the Art, kita akan kirim anak-anak kita ke mana saja untuk belajar, kita akan datangkan pelatih-pelatih terbaik dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun, kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang," ujar ayah dari Didit Hediprasetyo ini.

Prabowo menegaskan Indonesia sebagai negara besar dengan populasi hampir 300 juta orang semestinya mampu melahirkan banyak atlet kelas dunia. Ia percaya dengan sistem pembinaan yang lebih terstruktur dan fasilitas memadai, Indonesia mampu bersaing di Olimpiade dan kejuaraan internasional lain.

“Sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tetapi kita juga berfpkir lebih jauh, jangka panjang, saya percaya. Dengan pembinaan seperti ini 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama bangsa Indonesia," tegas Prabowo.