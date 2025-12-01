Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Terkait Pengukuhan Atlet SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Tunggu Arahan Presiden Prabowo

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |18:54 WIB
Terkait Pengukuhan Atlet SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Tunggu Arahan Presiden Prabowo
Wamenpora RI, Taufik Hidayat, mengungkapkan pengukuhan atlet untuk SEA Games 2025 masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
TANGERANG – Wamenpora RI, Taufik Hidayat, mengungkapkan pengukuhan atlet untuk SEA Games 2025 masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Prosesi itu mungkin dihelat pada pekan pertama Desember 2025.

SEA Games sebentar lagi akan dihelat. Multi-ajang olahraga itu akan berlangsung di Thailand pada 9 - 20 Desember 2025.

1. Dikukuhkan Pekan Ini

SEA Games 2025. (Foto: Laman resmi seagames2025)

Namun, ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang memulai pertandingan lebih dulu. Salah satunya adalah sepakbola putra yang dijadwalkan berlangsung pada 3-18 Desember 2025.

Adapun, upacara pengukuhan atlet Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025 belum digelar. Taufik mengatakan, prosesi itu tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

"Kalau pengukuhan masih menunggu (instruksi) Pak Presiden ya,” kata Taufik kepada awak media, termasuk Okezone, di Bandara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/12/2025).

“Sudah bersurat, (kemungkinan) tanggal 4 atau 5 ya," imbuh legenda bulu tangkis nasional tersebut.

 

