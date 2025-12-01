Tim Indonesia Rilis Jersey Anyar untuk SEA Games 2025, Hasil Penjualan Disumbangkan untuk Korban Banjir Sumatera

Tim Indonesia resmi memperkenalkan koleksi resmi jersei terbaru yang akan digunakan para atlet pada SEA Games Thailand 2025 (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)

TANGERANG – Tim Indonesia resmi memperkenalkan koleksi resmi jersei terbaru yang akan digunakan para atlet pada SEA Games 2025. Nantinya, sebagian hasil penjualan akan disumbangkan ke korban banjir di Sumatera.

Peluncuran jersey Tim Indonesia ini berlangsung di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bante, Senin (1/12/2025) siang WIB. Seragam ini diproduksi oleh produsen apparel lokal Mills dengan desain hasil kolaborasi desainer Sarinah dan kurasi langsung Didit Hediprasetyo Foundation.

1. Kekayaan Budaya

Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)

Desainer Indonesia, Didit Hediprasetyo mengatakan, jersey Tim Indonesia menonjolkan kekayaan budaya dan keindahan alam Nusantara. Secara detail, ada ukiran kriya Toraja pada kostum yang bermakna warisan bangsa yang abadi dan membentuk karakter Indonesia.

“Jersey ini terinspirasi oleh keaslian tradisi kita yang berpadu dengan keindahan ragam alam Indonesia,” ujar Didit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/12/2025).

Koleksi ini memperkenalkan palet hijau bumi yang merepresentasikan kesuburan tropis dari Sabang sampai Merauke. Sementara, merah dan putih ditampilkan sebagai warna utama.

Kesan artistik kian kuat berkat sentuhan karya seniman Yogyakarta Iabadiou Piko berupa goresan kuas dinamis merah-putih yang menggambarkan energi juang tanpa henti. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen elemen bangsa.

“Kami Komite Olimpiade Indonesia berterima kasih atas kolaborasi dari semua insan, masyarakat di Indonesia. Salah satu elemen penting yaitu seniman dan budaya,” kata Okto.

“Ini menjadi bentuk dukungan konkret yang diberikan kepada para pelaku olahraga, yaitu sebuah kreativitas yang dilakukan luar biasa untuk pertama kali,” sambungnya.

2. Donasi

Sebagai bentuk solidaritas, Okto menyebut NOC Indonesia dan Tim Indonesia bersama Sarinah, Mills serta Didit Hediprasetyo Foundation sepakat akan menyumbangkan sebagian dari hasil penjualan jersey untuk para korban terdampak bencana alam banjir yang terjadi di Pulau Sumatera.

“Kami semua sudah berkomitmen, karena kita melaksanakan kegiatan ini di tengah-tengah kedukaan yang terjadi di Indonesia maupun di Thailand, maka hasil dari penjualan, beberapa persennya akan dikontribusikan untuk bantuan sosial,” ungkap Okto.