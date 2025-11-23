Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, curi perhatian usai sabet gelar juara di Australia Open 2025. Bukan hanya karena kalahkan seniornya, mereka curi perhatian juga karena lakukan selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo.

Gelar juara Australia Open 2025 memang terasa spesial untuk Raymond/Nikolaus. Ini jadi gelar Super 500 pertama mereka.

1. Juara

Ya, Raymond/Nikolaus sukses menyabet gelar juara Australia Open 2025. Secara mengejutkan, mereka menang perang saudara melawan seniornya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Berlaga di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025) siang WIB, duel sengit tersaji. Bahkan, Raymond/Nikolaus harus bertarung rubber game.

Tetapi, Raymond/Nikolaus berhasil unjuk kekuatan. Mereka tampil lebih ciamik hingga menangi duel tiga gim itu dengan skor 22-20, 10-21, dan 21-18.