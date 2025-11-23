Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |14:12 WIB
Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, curi perhatian usai sabet gelar juara di Australia Open 2025. Bukan hanya karena kalahkan seniornya, mereka curi perhatian juga karena lakukan selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo.

Gelar juara Australia Open 2025 memang terasa spesial untuk Raymond/Nikolaus. Ini jadi gelar Super 500 pertama mereka.

Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin siu .jpg

1. Juara

Ya, Raymond/Nikolaus sukses menyabet gelar juara Australia Open 2025. Secara mengejutkan, mereka menang perang saudara melawan seniornya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Berlaga di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025) siang WIB, duel sengit tersaji. Bahkan, Raymond/Nikolaus harus bertarung rubber game.

Tetapi, Raymond/Nikolaus berhasil unjuk kekuatan. Mereka tampil lebih ciamik hingga menangi duel tiga gim itu dengan skor 22-20, 10-21, dan 21-18.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185345/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-lv9k_large.jpg
Hasil Final Australia Open 2025: Kejutan! Raymond/Nikolaus Kalahkan Fajar/Fikri, Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185336/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-JuhV_large.jpg
Hasil Final Australia Open 2025: Rachel/Febi Juara Usai Menangi Duel Sengit Hampir 2 Jam, Febriana/Meilysa Runner-Up!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185303/an_se_young_dan_putri_kw-s19R_large.jpg
Adu Ranking Putri KW vs An Se Young Jelang Final Australia Open 2025, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185294/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-i9ey_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Final Australia Open 2025: Ada All Indonesian Final di 2 Sektor, Putri KW vs An Se Young!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185223/simak_jadwal_final_australia_open_2025_yang_akan_menampilkan_raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-Ywm5_large.jpg
Jadwal Final Australia Open 2025: Indonesia Sapu 4 Gelar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185258/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-I4o3_large.jpg
Fajar/Fikri Girang Tembus Final Australia Open Sekaligus Lolos BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement