Hasil Semifinal Australia Open 2025: Gacor, Rachel/Febi Melesat ke Final Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat!

HASIL semifinal Australia Open 2025 menarik diulas. Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sukses lolos ke final Australia Open 2025.

Kepastian itu didapat Rachel/Febi setelah mengalahkan wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett/Jennie Gai. Main di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Sabtu (22/11/2025) pagi WIB, Rachel/Febi berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-18, dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi kewalahan menghadapi permainan efektif Corbett/Gai pada awal gim pertama. Duet Amerika Serikat itu berhasil memimpin hingga mendekati jeda interval.

Meski begitu, Rachel/Febi berupaya mengejar dengan permainan agresif. Pada jeda interval gim pertama, Corbett/Gai akhirnya memastikan keunggulan 11-9.

Usai rehat, Rachel/Febi mendapat momentum. Berkali-kali duet Indonesia itu berhasil menyamakan kedudukan hingga akhirnya sukses membalikkan keadaan.

Corbett/Gai kehilangan momentum pada poin ke-18. Alhasil, Rachel/Febi sukses menutup laga gim pertama dengan kemenangan atas Corbett/Gai 21-18.

Beralih pada gim kedua, laga super ketat langsung terjadi di awal. Rachel/Febi dan Corbett/Gai saling berbalas mencetak poin. Tak jarang, reli-reli panjang terjadi.

Pada jeda interval gim kedua, Rachel/Febi berhasil mencuri keunggulan dengan skor tipis 11-10. Mereka kemudian bermain semakin matang selepas istirahat sejenak.

Namun, Corbett/Gai beberapa kali berhasil menyamakan kedudukan. Tetapi, Rachel/Febi tak kehilangan momentum untuk menjaga keunggulan meski hanya satu poin.

Akhirnya, Rachel/Febi berhasil memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-19. Hasil ini mengantar mereka ke babak final Australia Open 2025.