Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Australia Open 2025: Gacor, Rachel/Febi Melesat ke Final Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |09:21 WIB
Hasil Semifinal Australia Open 2025: Gacor, Rachel/Febi Melesat ke Final Usai Bungkam Wakil Amerika Serikat!
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Australia Open 2025 menarik diulas. Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sukses lolos ke final Australia Open 2025.

Kepastian itu didapat Rachel/Febi setelah mengalahkan wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett/Jennie Gai. Main di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Sabtu (22/11/2025) pagi WIB, Rachel/Febi berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-18, dan 21-19.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi kewalahan menghadapi permainan efektif Corbett/Gai pada awal gim pertama. Duet Amerika Serikat itu berhasil memimpin hingga mendekati jeda interval.

Meski begitu, Rachel/Febi berupaya mengejar dengan permainan agresif. Pada jeda interval gim pertama, Corbett/Gai akhirnya memastikan keunggulan 11-9.

Usai rehat, Rachel/Febi mendapat momentum. Berkali-kali duet Indonesia itu berhasil menyamakan kedudukan hingga akhirnya sukses membalikkan keadaan.

Corbett/Gai kehilangan momentum pada poin ke-18. Alhasil, Rachel/Febi sukses menutup laga gim pertama dengan kemenangan atas Corbett/Gai 21-18.

Beralih pada gim kedua, laga super ketat langsung terjadi di awal. Rachel/Febi dan Corbett/Gai saling berbalas mencetak poin. Tak jarang, reli-reli panjang terjadi.

Pada jeda interval gim kedua, Rachel/Febi berhasil mencuri keunggulan dengan skor tipis 11-10. Mereka kemudian bermain semakin matang selepas istirahat sejenak.

Namun, Corbett/Gai beberapa kali berhasil menyamakan kedudukan. Tetapi, Rachel/Febi tak kehilangan momentum untuk menjaga keunggulan meski hanya satu poin.

Akhirnya, Rachel/Febi berhasil memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-19. Hasil ini mengantar mereka ke babak final Australia Open 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185129/para_pebulu_tangkis_indonesia-QIOo_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Australia Open 2025: 7 Wakil Siap Tempur, Ada Perang Saudara Fajar/Fikri vs Sabar/Reza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185039/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-zdX4_large.JPG
Lolos Semifinal Australia Open 2025, Jafar/Felisha Makin Pede Tembus BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185011/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-t13R_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Jafar/Felisha Melaju ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184967/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-5Hrl_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Raymond/Nikolas dan Fajar/Fikri Kompak Tembus Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184961/putri_kw_lolos_semifinal_australia_open_2025_pbsi-vdNJ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: 4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184935/alwi_farhan_harus_menghentikan_langkahnya_di_perempatfinal_australia_open_2025_super_500-cli7_large.jpeg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen Usai Berjuang 3 Gim
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement