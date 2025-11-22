Jadwal Siaran Langsung Semifinal Australia Open 2025: 7 Wakil Siap Tempur, Ada Perang Saudara Fajar/Fikri vs Sabar/Reza!

JADWAL siaran langsung semifinal Australia Open 2025 menarik diulas. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya perang saudara yang mempertemukan 2 wakil Indonesia, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Australia Open 2025, berlanjut hari ini dengan memasuki babak semifinal. Indonesia masih punya 7 wakil yang akan berlaga di berbagai sektor har ini.

1. Perang Saudara Fajar/Fikri vs Sabar/Reza

Indonesia memastikan satu tiket final Australia Open 2025 karena ada perang saudara yang tersaji di ganda putra. Dua pasangan terbaik Tanah Air, yakni Fajar/Fikri dan Sabar/Reza akan saling berhadapan.

Bagi Fajar/Fikri, mereka penting memenangkan laga ini demi jaga asa lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Sebab, mereka harus meraih hasil terbaik di ajang ini demi tembus ajang bergengsi penutup tahun tersebut.

Kans Fajar/Fikri menang atas Sabar/Reza terbuka lebar. Sebab, dalam 2 pertemuan yang sudah terjadi, mereka selalu menang.

Teranyar, Fajar/Fikri menang saat bertemu di babak 2 China Open 2025. Laga diselesaikan dengan skor 21-8 dan 21-13. Akankah laju positif itu berlanjut?

2. Jafar/Felisha Dinanti Pasangan Thailand

Selain itu, Indonesia juga masih punya 1 wakil di sektor ganda campuran, ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka juga wajib menang di laga ini jika ingin jaga asa lolos ke BWF World Tour Finals 2025.

Tetapi, Jafar/Felisha dinanti lawan yang tak mudah. Mereka akan hadapi unggulan ketiga asal Thailand, yakni Ruttanapak Outphong/Jhenica Sudjaipraparat.

Pasalnya, Jafar/Felisha kalah di pertemuan pertama melawan wakil Thailand itu. Berhadapan di perempatfinal Hylo Open 2025, mereka kalah 2 gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21. Akankah Jafar/Felisha revans di pertemuan kali ini?