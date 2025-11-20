Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Gacor, Jafar/Felisha dan Rachel/Febi Kompak Tembus Perempatfinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |18:28 WIB
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Gacor, Jafar/Felisha dan Rachel/Febi Kompak Tembus Perempatfinal!
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Australia Open 2025 menarik diulas. Dua wakil bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), kompak tembus perempatfinal.

Dua pertandingan itu berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Kamis (20/11/2025) sore WIB. Jafar/Felisha berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin. Sementara itu, Rachel/Febi menang atas Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

1. Jafar/Felisha Menang Dramatis

Kemenangan dramatis didapat pada gim pertama. Jafar/Felisha yang sempat tertinggal jauh berhasil membalikkan keadaan dan mengakhiri pertandingan dengan skor 24-22.

Memasuki gim kedua, Jafar/Felisha memegang kendali permainan sejak awal laga. Mereka berhasil meredam permainan agresif dari Wu/Lee.

Pada akhirnya, Jafar/Felisha berhasil memenangkan laga dengan skor 21-14. Di pertandingan lainnya, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum juga berhasil merebut hasil positif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184808/apriyani_rahayu_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-HFsb_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Beda Nasib Apriyani/Fadia dan Adnan/Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184780/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-uFmL_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Sikat Wakil Malaysia, Raymond/Nikolaus Susul Fajar/Fikri ke Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184749/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-ZtJV_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Pulangkan Ganda Taiwan, Sabar/Reza Maju ke Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184736/putri_kusuma_wardani-2jTV_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Putri KW Melaju ke Perempatfinal, Lanny/Pratiwi Angkat Koper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184694/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-6zYt_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Febriana/Meilysa dan Fajar/Fikri Kompak Amankan Tiket Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184692/alwi_farhan-HLEq_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Kejutan! Alwi Farhan Pulangkan Unggulan India Prannoy H.S.
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement