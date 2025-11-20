Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Gacor, Jafar/Felisha dan Rachel/Febi Kompak Tembus Perempatfinal!

HASIL 16 besar Australia Open 2025 menarik diulas. Dua wakil bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), kompak tembus perempatfinal.

Dua pertandingan itu berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Kamis (20/11/2025) sore WIB. Jafar/Felisha berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin. Sementara itu, Rachel/Febi menang atas Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

1. Jafar/Felisha Menang Dramatis

Kemenangan dramatis didapat pada gim pertama. Jafar/Felisha yang sempat tertinggal jauh berhasil membalikkan keadaan dan mengakhiri pertandingan dengan skor 24-22.

Memasuki gim kedua, Jafar/Felisha memegang kendali permainan sejak awal laga. Mereka berhasil meredam permainan agresif dari Wu/Lee.

Pada akhirnya, Jafar/Felisha berhasil memenangkan laga dengan skor 21-14. Di pertandingan lainnya, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum juga berhasil merebut hasil positif.