Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Sikat Wakil Malaysia, Raymond/Nikolaus Susul Fajar/Fikri ke Perempatfinal!

HASIL 16 besar Australia Open 2025 menarik diulas. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, sukses melenggang ke perempatfinal.

Kepastian itu didapat usai Raymond/Nikolaus menumbangkan wakil Malaysia, Choong Hon Jian/Haikal Muhammad. Dalam pertandingan yang berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Kamis (20/11/2025) siang WIB, mereka menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-15.

Hasil itu membawa Raymond/Nikolaus susul langkah ganda putra lain Indonesia yang melenggang ke perempatfinal Australia Open 2025. Ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan juga Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang lolos ke babak 8 besar.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Nikolaus nyaman menguasai permainan sejak awal pertandingan di gim pertama. Kombinasi pukulan menyilang dan keras membuat Choong/Haikal keteteran pada awal gim pertama.

Situasi itu terus terjadi hingga pertengahan laga. Pada jeda interval gim pertama, Raymond/Nikolaus unggul dengan skor 11-8. Selepas rehat, duet Indonesia itu justru kehilangan momentum apik mereka.

Choong/Haikal memanfaatkan situasi ini dengan bermain agresif hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan dengan skor 17-17. Pada akhirnya, Choong/Haikal berhasil menutup laga gim pertama dengan kemenangan 21-18.