HOME SPORTS NETTING

2 Kunci Sukses Putri KW Menang Mudah atas Tunggal Putri Taiwan di Babak Pertama Australia Open 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |00:05 WIB
2 Kunci Sukses Putri KW Menang Mudah atas Tunggal Putri Taiwan di Babak Pertama Australia Open 2025
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menang mudah atas wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, di babak pertama Australia Open 2025. Putri KW pun beberkan kunci suksesnya.

Putri KW menyebut ada 2 kunci sukses dirinya bisa meraih hasil manis tersebut. Salah satunya menikmati jalannya pertandingan.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

1. Menang Mudah

Putri KW tampil ciamik di State Sports Centre, Sydney, Australia, Rabu 19 November 2025. Dia menang 2 gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-8.

Putri pun beberkan kunci suksesnya. Da mengatakan sejak awal gim dirinya memang berusaha tampil dengan sebaik mungkin.

"Kunci kemenangan saya hari ini adalah menikmati dan mencoba mengeluarkan seluruh kemampuan baik dari pukulan dan strategi. Alhamdulillah berjalan lancar," kata Putri dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

 

