HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2025: Jafar/Felisha Tembus 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Malaysia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |12:41 WIB
Hasil Australia Open 2025: Jafar/Felisha Tembus 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Malaysia
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SYDNEY – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500. Mereka menaklukkan Jimmy Wong/Lai Pei Jing dengan skor 21-16 dan 21-18 di babak 32 besar.

Bermain di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025) siang WIB, Jafar/Felisha tampil agresif melawan Jimmy/Lai pada gim pertama. Hal itu agar mereka dapat mudah mengamankan pundi-pundi poin.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Jimmy/Lai sementara waktu tertinggal 11-17 dari Jafar/Felisha. Mereka pun berusaha mengejar ketertinggalan dari Jafar/Felisha.

Jafar/Felisha meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Kepastian itu setelah mereka menang atas Jimmy/Lai dengan poin 21-16.

Dalam gim kedua, Jafar/Felisha berusaha mempertahankan konsistensi penampilannya. Tentunya langkah itu agar mereka dapat meraih hasil maksimal seperti gim pertama.

 

