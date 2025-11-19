SYDNEY – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju ke 16 besar Australia Open 2025 Super 500. Mereka menaklukkan Jimmy Wong/Lai Pei Jing dengan skor 21-16 dan 21-18 di babak 32 besar.
Bermain di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025) siang WIB, Jafar/Felisha tampil agresif melawan Jimmy/Lai pada gim pertama. Hal itu agar mereka dapat mudah mengamankan pundi-pundi poin.
Jimmy/Lai sementara waktu tertinggal 11-17 dari Jafar/Felisha. Mereka pun berusaha mengejar ketertinggalan dari Jafar/Felisha.
Jafar/Felisha meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Kepastian itu setelah mereka menang atas Jimmy/Lai dengan poin 21-16.
Dalam gim kedua, Jafar/Felisha berusaha mempertahankan konsistensi penampilannya. Tentunya langkah itu agar mereka dapat meraih hasil maksimal seperti gim pertama.