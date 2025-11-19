Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2025: Kandas, Yohanes Saut Batal Tantang Alwi Farhan di 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |08:35 WIB
Hasil Australia Open 2025: Kandas, Yohanes Saut Batal Tantang Alwi Farhan di 16 Besar
Yohanes Saut Marcellyno harus kandas di babak 32 besar Australia Open 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SYDNEY – Yohanes Saut Marcellyno harus kandas di babak 32 besar Australia Open 2025 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu takluk dari Prannoy HS Kumar usai berjuang tiga tim 21-6, 12-21, 17-21.

Bermain di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025) pagi WIB, Saut memulai permainan sangat baik. Ia sukses mengalahkan Prannoy yang jauh lebih senior di gim pertama.

Yohanes Saut

Hanya saja, pengalaman tidak bisa berbohong. Prannoy berhasil bangkit dan merebut gim kedua dan ketiga dengan kemenangan.

Alhasil, Saut kalah dari Prannoy lewat pertarungan tiga gim dengan skor akhir 21-6, 12-21, dan 17-21. Padahal, ia berpotensi berjumpa Alwi Farhan di babak 16 besar.

Tunggal putra berusia 20 tahun itu cukup diuntungkan pada 32 besar. Sebab, Jie Ying Chan memutuskan mundur sehingga Alwi dinyatakan menang walkover (WO).

 

