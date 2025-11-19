Kunci Rahasia Febriana/Meilysa Melaju Mulus ke 16 Besar Australia Open 2025

SYDNEY – Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses mengamankan tiket babak 16 besar Australia Open 2025 setelah menumbangkan wakil India. Kemenangan ini membuka asa bagi pasangan yang akrab disapa Ana/Trias itu untuk dapat meraih hasil maksimal dalam turnamen BWF Super 500 tersebut.

1. Kunci Kemenangan

Ana/Trias lolos ke fase selanjutnya usai menang dua gim langsung atas wakil India, Treesa Jolly/Gayatri G. Pullela, dengan skor telak 21-10 dan 21-14. Pertandingan tersebut berlangsung di State Sports Centre, Sydney, Australia, pada Selasa 18 November 2025 siang WIB.

Febriana Dwipuji Kusuma mengungkapkan kunci kemenangan mereka adalah bermain sebaik mungkin dan langsung menekan lawan sejak awal game. Hal ini sejalan dengan target mereka untuk meraih hasil maksimal di Australia Open 2025.

"Dari awal kami sudah menekan mereka, kami memang berencana untuk terus menyerang dengan kondisi lapangan yang cukup ok untuk bermain agresif," kata Ana dalam keterangannya, Rabu (119/11/2025).

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

2. Evaluasi Permainan

Atlet berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa dirinya dan Meilysa akan berusaha meningkatkan performa mereka di setiap pertandingan Australia Open. Peningkatan performa dan menjaga kebugaran menjadi prioritas utama.