Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025, Nomor 1 Lagi Panas!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |20:19 WIB
5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025, Nomor 1 Lagi Panas!
Berikut lima calon kuat juara tunggal putra di Australia Open 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BERIKUT lima calon kuat juara tunggal putra di Australia Open 2025. Salah satunya lagi panas usai jadi kampiun di turnamen terakhir yang diikutinya.

Australia Open 2025 digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia, 18-23 November. Sejumlah pemain unggulan absen karena turnamen ini hanya berlevel Super 500.

Namun, bukan berarti turnamen jadi tidak seru. Lima calon kuat juara ini bisa saja menghibur Anda sekalian. Lantas, siapa saja mereka?

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025

1. Jonatan Christie

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Tunggal putra Indonesia ini tengah panas usai jadi juara di Hylo Open 2025, turnamen terakhir yang diikutinya. Bahkan, Jonatan tampak menggila di paruh kedua tahun ini.

Pemain asal Jakarta ini sukses menjadi juara di Korea Open, Denmark Open, dan Hylo Open! Jonatan memasuki turnamen sebagai unggulan pertama sehingga sangat dijagokan untuk menang.

2. Chou Tien-Chen

Chou Tien Chen. Humas PP PBSI

Pemain asal Taiwan ini merupakan unggulan kedua di tunggal putra Australia Open 2025. Chou tentu penasaran untuk menambah gelar juaranya tahun ini setelah memenangi Arctic Open 2025.

Kendati sudah berusia 35 tahun, gairahnya untuk terus bertanding masih tinggi. Patut dinanti seperti apa penampilan Chou di Australia Open 2025.

3. Kodai Naraoka

Kodai Naraoka

Tunggal putra asal Jepang ini juga sedang dalam tren positif. Naraoka pekan lalu berhasil menjadi juara Kumamoto Masters 2025 usai mengalahkan rekan senegaranya Kenta Nishimoto.

Pemain berusia 24 tahun ini punya hal lain untuk dikejar. Naraoka belum pasti lolos ke BWF World Tour Finals 2025 sehingga akan habis-habisan mengumpulkan poin sebanyak mungkin!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184694/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-6zYt_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Febriana/Meilysa dan Fajar/Fikri Kompak Amankan Tiket Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184692/alwi_farhan-HLEq_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Kejutan! Alwi Farhan Pulangkan Unggulan India Prannoy H.S.
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184676/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-JRu6_large.png
Jafar/Felisha Bertekad Raih Gelar Juara di Australia Open 2025 Setelah Lolos ke Babak 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184612/putri_kusuma_wardani-bhul_large.jpg
2 Kunci Sukses Putri KW Menang Mudah atas Tunggal Putri Taiwan di Babak Pertama Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184580/jonatan_christie-REGo_large.jpg
Hasil Australian Open 2025: Jonatan Christie Langsung Kandas di Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184507/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-RkHP_large.jpg
Hasil Australia Open 2025: Jafar/Felisha Tembus 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement