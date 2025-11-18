5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025, Nomor 1 Lagi Panas!

Berikut lima calon kuat juara tunggal putra di Australia Open 2025 (Foto: X/@INABadminton)

BERIKUT lima calon kuat juara tunggal putra di Australia Open 2025. Salah satunya lagi panas usai jadi kampiun di turnamen terakhir yang diikutinya.

Australia Open 2025 digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia, 18-23 November. Sejumlah pemain unggulan absen karena turnamen ini hanya berlevel Super 500.

Namun, bukan berarti turnamen jadi tidak seru. Lima calon kuat juara ini bisa saja menghibur Anda sekalian. Lantas, siapa saja mereka?

5 Calon Kuat Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025

1. Jonatan Christie

Tunggal putra Indonesia ini tengah panas usai jadi juara di Hylo Open 2025, turnamen terakhir yang diikutinya. Bahkan, Jonatan tampak menggila di paruh kedua tahun ini.

Pemain asal Jakarta ini sukses menjadi juara di Korea Open, Denmark Open, dan Hylo Open! Jonatan memasuki turnamen sebagai unggulan pertama sehingga sangat dijagokan untuk menang.

2. Chou Tien-Chen

Pemain asal Taiwan ini merupakan unggulan kedua di tunggal putra Australia Open 2025. Chou tentu penasaran untuk menambah gelar juaranya tahun ini setelah memenangi Arctic Open 2025.

Kendati sudah berusia 35 tahun, gairahnya untuk terus bertanding masih tinggi. Patut dinanti seperti apa penampilan Chou di Australia Open 2025.

3. Kodai Naraoka

Tunggal putra asal Jepang ini juga sedang dalam tren positif. Naraoka pekan lalu berhasil menjadi juara Kumamoto Masters 2025 usai mengalahkan rekan senegaranya Kenta Nishimoto.

Pemain berusia 24 tahun ini punya hal lain untuk dikejar. Naraoka belum pasti lolos ke BWF World Tour Finals 2025 sehingga akan habis-habisan mengumpulkan poin sebanyak mungkin!