HOME SPORTS NETTING

Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |15:46 WIB
Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas
Kisah lucu Mohammad Ahsan bengong saat tertinggal 0-17 menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

KISAH lucu Mohammad Ahsan bengong saat tertinggal 0-17 menarik untuk diulas. Walau seakan tak percaya, mimik di wajahnya seakan memelas.

Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis top Indonesia di dekade 2000-an. Duetnya dengan Bona Septano hingga Hendra Setiawan, sukses menghadirkan deretan gelar.

1. Sosok yang Disegani

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pensiun. foto aldhi chandra

Bisa dibilang, hanya medali emas Olimpiade saja yang luput dari lemari koleksi Ahsan. Gelar-gelar bergengsi seperti juara dunia sudah dikantonginya hingga pensiun pada Januari 2025.

Selain berprestasi di lapangan, Ahsan dikenal sebagai sosok yang disegani lawan serta kawan di luar arena. Pembawaannya yang ramah dan jenaka membuat Babah -sapaan akrabnya- disukai siapa saja.

2. Momen Lucu

Namun, ada sebuah momen lucu yang menimpa Ahsan pada Denmark Open 2023. Ketika itu, wajahnya terlihat memelas seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi.

Momen itu terjadi di babak 16 besar Denmark Open 2023 saat menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Bersama Hendra, Ahsan sebetulnya memulai dengan bagus di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis 19 Oktober 2023 malam WIB.

The Daddies bisa merebut poin demi poin meski mendapat perlawanan sengit. Alhasil, Ahsan/Hendra menuntaskan gim pertama dengan skor 21-16.

Tetapi, di gim kedua, performa Ahsan/Hendra menurun drastis. Mereka tampak kesulitan meladeni permainan Aaron/Soh. Poin demi poin pun bisa diraih dengan mudah oleh pasangan Malaysia hingga sempat memimpin 0-17!

 

