Kisah Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco, Pernah Duet di Ganda Campuran Kini Segera Menikah

KISAH Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco menarik diulas. Mereka diketahui pernah jadi pasangan duet, termasuk saat sama-sama menghuni pelatnas PBSI.

Kini, duet itu pun berlanjut jadi asmara. Bahkan, Rinov dan Vania segera melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan.

1. Segera Menikah

Ya, kabar bahagia datang dari dua pebulu tangkis Indonesia, Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco. Jalin asmara, mereka segera naik pelaminan.

Kabar itu tersiar dalam unggahan teranyar di Instagram Vania. Terlihat, sejoli tersebut menghadiri acara bridal shower yang digelar sahabatnya jelang hari bahagia.

Vania dan Rinov kompak mengenakan baju berkelir pink dalam acara itu. Sejumlah pebulu tangkis Tanah Air pun turut hadir, di antaranya ada Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Daniel Marthin, hingga Rehan Naufal Kusharjanto.

Belum diketahui pasti kapan hari pernikahan itu akan dilangsungkan. Tetapi, ucapan selamat dan doa untuk kelancaran acara pernikahan Rinov dan Vania sudah mengalir deras di kolom komentar.