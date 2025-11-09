Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Naik Posisi 3!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |21:26 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Naik Posisi 3!
Klasemen sementara MotoGP 2025 kelar race MotoGP Portugal 2025 sudah diketahui (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar race MotoGP Portugal 2025 sudah diketahui. Marco Bezzecchi kini naik ke posisi tiga usai jadi pemenang!

Pembalap tim Aprilia Racing itu memenangi lomba di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (9/11/2025) malam WIB. Bezzecchi menambah 25 poin di klasemen.

1. Naik ke Posisi 3

Start Balapan MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start Balapan MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Saat ini, Bez mengoleksi nilai 323 dari 21 seri MotoGP. Ia naik ke urutan tiga dan menggusur Francesco Bagnaia yang lagi-lagi gagal finis pada balapan kali ini.

Bahkan, posisi pembalap Ducati Lenovo itu terancam oleh Pedro Acosta. Rider berjuluk El Tiburon de Mazarron tersebut mampu menambah 16 poin setelah finis ketiga pada MotoGP Portugal 2025.

Berkat tambahan itu, Acosta kini mengumpulkan 285 angka di posisi lima klasemen MotoGP 2025. Ia hanya terpaut tiga poin dari Bagnaia di urutan empat.

Dengan satu seri tersisa, kans Bezzecchi finis di posisi tiga akhir klasemen sangat terbuka. Apalagi, ia unggul 35 poin dari Bagnaia dan angka maksimal pada MotoGP Valencia 2025 adalah 37.

 

