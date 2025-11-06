Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Indonesia International Challenge 2025, Live di MNCTV!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |17:01 WIB
Jadwal Siaran Langsung Indonesia International Challenge 2025, Live di MNCTV!
Saksikan laga Indonesia International Challenge 2025 di MNCTV. (MNC Media)
A
A
A

JADWAL siaran langsung turnamen Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam turnamen yang disiarkan secara live oleh MNCTV selaku official broadcaster, para atlet muda bulu tangkis Tanah Air jelas akan menjadi sorotan utama.

Turnamen ini merupakan ajang para pemain muda untuk menunjukkan kualitasnya menjadi juara baru menuju kancah dunia. Pemain-pemain muda siap tampil dan melahirkan generasi emas bulutangkis Indonesia selanjutnya dan ini merupakan langkah awal menuju turnamen dunia yang lebih prestisius. 

MNCTV menayangkan secara langsung turnamen bulutangkis Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025 berlangsung pada 11-16 November 2025, digelar di GOR Among Raga, Yogyakarta. Turnamen Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025 juga dapat disaksikan di Sportstar, Vision+ dan RCTI+.

Indonesia International Challenge 2025 di MNCTV
Indonesia International Challenge 2025 di MNCTV

Turnamen ini juga merupakan kesempatan bagi para atlet putra dan putri Indonesia untuk menunjukan kemampuannya untuk bisa bersaing menjadi juara  dengan hadiah total USD 20.000.

Dukung dan saksikan perjuangan atlet-atlet Indonesia di turnamen Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025 pada 11-16 November 2025 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Rivan Nasri Rachman)

