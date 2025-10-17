Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penggunaan AI Jadi Pembeda di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |00:03 WIB
Penggunaan AI Jadi Pembeda di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Indonesia
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 akan menerapkan kecerdasan artifisial atau AI (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

PRESIDEN Federasi Gimnastik Internasional (FIG), Morinari Watanabe, memastikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 akan menerapkan kecerdasan artifisial atau AI. Hal ini akan jadi pembeda dari edisi-edisi sebelumnya.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 akan berlangsung di Jakarta, 19-25 Oktober. Ajang itu diikuti 490-an atlet dari 77 negara yang terbesar di seluruh dunia. 

1. Terobosan

Logo Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Artistics Gynmastics World Championship 2025) (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
Logo Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Artistics Gynmastics World Championship 2025) (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Watanabe menyambut baik penyelenggaraan ini. Apalagi, ajang itu akan menghadirkan terobosan sesuai perkembangan zaman yang mana cukup positif.

"Jadi nanti di arena kamu akan melihat gimnastik yang terintegrasi dengan AI,” kata Watanabe dalam acara "NOC Indonesia Welcoming Reception" di Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025 malam WIB.

“Dengan AI ini, semuanya menjadi lebih mudah dipahami dan bisa meningkatkan transparansi," sambung pria asal Jepang itu.

Lebih lanjut, Watanabe memuji peningkatan olahraga gimnastik Indonesia dibandingkan beberapa tahun lalu. Kejuaraan Dunia ini dapat menjadi titik awal kebangkitan gimnastik Indonesia.

 

1 2
