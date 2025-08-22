Reaksi Jonatan Christie Kini Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah Masuki Top Level: Happy Lihatnya!

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, tak memandang dua juniornya Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah sebagai pesaing. Dia justru ikut senang dengan perkembangan para pemain muda yang mulai memasuki top level.

Terkhusus untuk Alwi, pemain berusia 20 tahun itu akan ikut mendampingi Jonatan di BWF World Championships 2025 pada pekan depan. Alwi pun dinyatakan lolos usai Viktor Axelsen asal Denmark mundur.

1. Alwi dan Ubed Terus Berkembang

Bahkan baru-baru ini, Alwi sukses menjuarai Macau Open 2025 yang memiliki level BWF World Tour Super 300. Sementara Ubed -sapaan akrab Moh. Zaki- tengah naik daun setelah menunjukkan progres yang apik dan menjadi Juara Asia Junior 2025.

"Ya happy lah pasti dengan progres Alwi, Ubed juga. Mudah-mudahan lebih banyak lagi lah yang muda-muda yang bisa cepat untuk join ke atas, cepat supaya bisa berangkat bareng," ungkap Jonatan saat dihubungi awak media via telepon, dikutip Jumat (22/8/2025).

2. Tak Tersaingi

Jonatan sendiri tidak merasa tersaingi ketika Alwi nanti juga akan ikut berkompetisi di BWF World Championships 2025. Ia justru merasa senang karena secara tidak langsung itu mampu menambah kepercayaan dirinya.

Pemain berusia 27 tahun itu mencontohkan seperti beberapa negara yang selalu memiliki wakil banyak di tiap turnamen. Sebut saja seperti China dan Taiwan yang mempunyai banyak stok pemain di level atas.

"Jadi kayak melihat China tuh dengan sekali bertanding bisa lima atlet, enam atlet, rasanya kayak ‘wah gila banyak banget China ya’, kayak melawan satu, yang lain sudah nungguin. istilahnya begitu. At least dengan dia ada di dalam satu pertandingan itu tuh sangat sangat ber-impact gitu," tambah Jonatan.