Terbang ke Prancis, Tim Bulu Tangkis Indonesia dalam Kondisi Prima Jelang BWF World Championships 2025

TANGERANG – Tim bulu tangkis Indonesia terbang ke Paris, Prancis pada Jumat (22/8/2025) pagi WIB. Jonatan Christie pun dipastikan dalam kondisi prima menjelang tampil di BWF World Championships 2025.

Ya, BWF World Championships 2025 segera bergulir di Adidas Arena, Paris, Prancis pada 25 - 31 Agustus 2025. Tim Bulu Tangkis Indonesia yang terdiri dari 12 wakil berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

1. Siap Tempur

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hian mengungkapkan para pemain dalam kondisi baik. Sang ketua rombongan mengatakan, persiapan tim bulu tangkis Indonesia sudah matang untuk turnamen tersebut.

"Anak-anak dalam keadaan baik dan dalam kondisi prima," kata Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (22/8/2025).

"Melihat persiapan para atlet, mereka mengikuti program latihan dengan baik dan juga progres latihannya cukup baik. Saya rasa dengan persiapan yang baik ini, para atlet diharapkan siap untuk menampilkan yang terbaik di lapangan," lanjutnya.

2. Jaga Istirahat dan Pola Makan

Meski begitu, Eng Hian mengingatkan kepada para atlet untuk menjaga pola makan dan istirahat agar tetap bugar ketika hari turnamen tiba. Jika ada kendala, tim pendukung yang ikut serta dalam rombongan siap untuk membantu.

"⁠Pastinya menjaga pola makan dan juga mengatur lagi pola istirahatnya karena akan ada penyesuaian lagi setelah sampai di Paris, kami juga ditemani tim pendukung yang siap untuk membantu dan menangani jika ada kendala," papar Eng Hian.