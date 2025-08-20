Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Setelah Teken Kontrak, Megawati Hangestri Langsung Gabung Latihan Manisa BBSK

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |15:33 WIB
Setelah Teken Kontrak, Megawati Hangestri Langsung Gabung Latihan Manisa BBSK
Megawati Hangestri di sesi latihan bersama Manisa BBSK. (Foto: Instagram/manisabbsk)
A
A
A

MANISA – Pemain voli andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi memulai perjalanannya bersama klub Turki, Manisa Buyuksehir Belediyespor Kulubu (Manisa BBSK). Setelah resmi meneken kontrak, Megawati langsung bergabung dengan tim untuk menjalani latihan perdana menjelang musim baru 2025-2026.

Megawati resmi menandatangani kontrak dengan Manisa BBSK pada Selasa 19 Agustus 2025 malam WIB. Hal itu diumumkan klub kompetisi kasta kedua Liga Turki tersebut melalui media sosialnya.

1. Sudah Teken Kontrak

Dalam unggahannya, Manisa BBSK menyambut hangat kedatangan Megawati. Penandatanganan kontrak tersebut merupakan rangkaian unggahan Manisa BBSK setelah sebelumnya memuat kedatangan pevoli asal Jember tersebut pada Minggu 17 Agustus 2025 dan dilanjutkan tes medis sehari setelahnya.

"Pemain kami Megawati Hangestri Pertiwi telah menandatangani kontrak yang menghubungkannya dengan warna kami!" tulis Manisa BBSK dalam Instagramnya, dikutip Rabu (20/8/2025).

"Upacara penandatanganan yang diadakan di Fasilitas Olahraga Halil Onultmak kami diadakan dengan partisipasi Presiden Cabang Bola Voli kami Murat Kü. Kami ingin menyambut Mega kembali dan berharap Anda sukses!" tambah pernyataan tersebut.

Tidak disebutkan durasi kontrak yang diberikan Manisa BBSK kepada Megawati. Namun satu yang pasti, dia menjadi pevoli Indonesia pertama yang berkarier di Turki.

Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/manisabbsk)
Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/manisabbsk)

2. Langsung Gabung Latihan

Selepas menandatangani kontrak, Megawati langsung bergabung dengan para pemain Manisa BBSK. Dia menjalani latihan dengan rekan-rekan barunya, seperti yang dibagikan oleh akun resmi klub beberapa jam setelah unggahan penandatanganan kontrak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement