Setelah Teken Kontrak, Megawati Hangestri Langsung Gabung Latihan Manisa BBSK

MANISA – Pemain voli andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, resmi memulai perjalanannya bersama klub Turki, Manisa Buyuksehir Belediyespor Kulubu (Manisa BBSK). Setelah resmi meneken kontrak, Megawati langsung bergabung dengan tim untuk menjalani latihan perdana menjelang musim baru 2025-2026.

Megawati resmi menandatangani kontrak dengan Manisa BBSK pada Selasa 19 Agustus 2025 malam WIB. Hal itu diumumkan klub kompetisi kasta kedua Liga Turki tersebut melalui media sosialnya.

1. Sudah Teken Kontrak

Dalam unggahannya, Manisa BBSK menyambut hangat kedatangan Megawati. Penandatanganan kontrak tersebut merupakan rangkaian unggahan Manisa BBSK setelah sebelumnya memuat kedatangan pevoli asal Jember tersebut pada Minggu 17 Agustus 2025 dan dilanjutkan tes medis sehari setelahnya.

"Pemain kami Megawati Hangestri Pertiwi telah menandatangani kontrak yang menghubungkannya dengan warna kami!" tulis Manisa BBSK dalam Instagramnya, dikutip Rabu (20/8/2025).

"Upacara penandatanganan yang diadakan di Fasilitas Olahraga Halil Onultmak kami diadakan dengan partisipasi Presiden Cabang Bola Voli kami Murat Kü. Kami ingin menyambut Mega kembali dan berharap Anda sukses!" tambah pernyataan tersebut.

Tidak disebutkan durasi kontrak yang diberikan Manisa BBSK kepada Megawati. Namun satu yang pasti, dia menjadi pevoli Indonesia pertama yang berkarier di Turki.

Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/manisabbsk)

2. Langsung Gabung Latihan

Selepas menandatangani kontrak, Megawati langsung bergabung dengan para pemain Manisa BBSK. Dia menjalani latihan dengan rekan-rekan barunya, seperti yang dibagikan oleh akun resmi klub beberapa jam setelah unggahan penandatanganan kontrak.