Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Alami Masalah Besar di Ducati, Gara-Gara Marc Marquez?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |22:05 WIB
Francesco Bagnaia Alami Masalah Besar di Ducati, Gara-Gara Marc Marquez?
Francesco Bagnaia kala berlaga di MotoGP. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia dinilai mengalami masalah besar di Ducati. Apakah ini terjadi gara-gara kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim Bagnaia?

Hal ini diungkap mantan pembalap MotoGP, Alex Barros. Barros mengatakan Bagnaia bukan hanya tertekan secara psikologis.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Bagnaia Merana

Francesco Bagnaia mengalami musim yang kurang baik hingga pertengahan MotoGP 2025. Pembalap asli Italia itu hanya meraih satu kemenangan, dan berada di peringkat ketiga klasemen.

Meskipun masih berada di zona tiga besar, masalahnya Bagnaia tertinggal jauh dari rekan setimnya, Marc Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tampil luar biasa dengan delapan kemenangan, dan memuncaki klasemen sementara dengan motor yang sama.

2. Bagnaia Alami Masalah Besar

Barros menilai masalah besar sedang melanda Bagnaia pada musim ini. Bukan hanya sekadar masalah mental, Bagnaia juga alami masalah soal dukungan dan motor yang kurang cocok dengannya.

"Bagnaia adalah pembalap hebat, salah satu yang terbaik di pasaran. Dia bukan favorit saya, tetapi dia pembalap papan atas, selevel dengan Jorge Martin. Mereka pebalap yang sebanding, dan seseorang seperti dia membutuhkan bantuan," tutur Barros dilansir dari Tuttomotoriweb, Kamis (7/8/2025).

"Jika Anda membiarkannya di sana sendirian, dia akan terus seperti ini sepanjang musim. Jika motornya tidak membaik tahun depan dan dia tetap sama, hasilnya akan sama saja," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182322/marco_bezzecchi-WATP_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Amankan Pole Position, Alex Marquez Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182309/fermin_aldeguer_dan_alex_marquez-aG5k_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182251/alex_marquez_akan_membalap_di_motogp_portugal_2025_tanpa_beban-zZDP_large.jpg
Tanpa Beban, Alex Marquez Siap Menggila di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182254/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_portugal_2025_di_vision-67vs_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182200/francesco_bagnaia_alami_kesulitan_di_latihan_bebas_1_motogp_portugal_2025-Ocfv_large.jpg
Kesulitan di FP1 MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Akui Salah Pilih Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182176/simak_jadwal_motogp_portugal_2025_hari_ini_di_mana_alex_marquez_akan_kembali_tampil-kzQc_large.jpg
Jadwal MotoGP Portugal 2025 Hari Ini: Alex Marquez Menggila di Sprint Race?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement