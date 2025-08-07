Francesco Bagnaia Alami Masalah Besar di Ducati, Gara-Gara Marc Marquez?

FRANCESCO Bagnaia dinilai mengalami masalah besar di Ducati. Apakah ini terjadi gara-gara kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim Bagnaia?

Hal ini diungkap mantan pembalap MotoGP, Alex Barros. Barros mengatakan Bagnaia bukan hanya tertekan secara psikologis.

1. Bagnaia Merana

Francesco Bagnaia mengalami musim yang kurang baik hingga pertengahan MotoGP 2025. Pembalap asli Italia itu hanya meraih satu kemenangan, dan berada di peringkat ketiga klasemen.

Meskipun masih berada di zona tiga besar, masalahnya Bagnaia tertinggal jauh dari rekan setimnya, Marc Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tampil luar biasa dengan delapan kemenangan, dan memuncaki klasemen sementara dengan motor yang sama.

2. Bagnaia Alami Masalah Besar

Barros menilai masalah besar sedang melanda Bagnaia pada musim ini. Bukan hanya sekadar masalah mental, Bagnaia juga alami masalah soal dukungan dan motor yang kurang cocok dengannya.

"Bagnaia adalah pembalap hebat, salah satu yang terbaik di pasaran. Dia bukan favorit saya, tetapi dia pembalap papan atas, selevel dengan Jorge Martin. Mereka pebalap yang sebanding, dan seseorang seperti dia membutuhkan bantuan," tutur Barros dilansir dari Tuttomotoriweb, Kamis (7/8/2025).

"Jika Anda membiarkannya di sana sendirian, dia akan terus seperti ini sepanjang musim. Jika motornya tidak membaik tahun depan dan dia tetap sama, hasilnya akan sama saja," sambungnya.