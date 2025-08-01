Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Akhiri Rumor, Max Verstappen Konfirmasi Bertahan di Red Bull Racing untuk F1 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |07:52 WIB
Akhiri Rumor, Max Verstappen Konfirmasi Bertahan di Red Bull Racing untuk F1 2026!
Max Verstappen mengonfirmasi akan bertahan di Red Bull Racing setidaknya untuk F1 2026 (Foto: X/@redbullracing)
MOGYOROD – Max Verstappen memastikan bertahan di Red Bull Racing, setidaknya untuk F1 2026. Itu sekaligus mengakhiri rumor kepindahannya ke Mercedes AMG Petronas.

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung di beIN Sports secara streaming via Vision+ dengan klik di sini.

1. Klausul Kontrak

Max Verstappen. (Foto: F1)              

Masa depan Verstappen sempat jadi perbincangan dalam sebulan terakhir. Penampilan Red Bull yang menurun di F1 2025 menjadi penyebab munculnya rumor kepindahan sang juara dunia empat kali.

Apalagi, dalam kontrak Verstappen terdapat klausul yang memungkinkannya untuk hengkang sebelum kerja sama berakhir pada 2028. Ia disebut-sebut hendak memanfaatkan klausul tersebut.

Verstappen akhirnya mengonfirmasi keputusannya untuk bertahan di Red Bull pada F1 2026. Ia hendak mengakhiri segala rumor yang beredar jelang balapan F1 GP Hungaria 2025 di Sirkuit Hungaroring, Mogyorod.

“Saya tidak pernah bilang apapun (soal pindah) karena saya hanya fokus bicara dengan tim bagaimana kami bisa meningkatkan performa serta ide-ide tentang tahun depan,” kata Verstappen, melansir dari Motorsport, Jumat (1/8/2025).

“Saya pikir ini waktu yang tepat untuk mengakhiri semua rumor, dan buat saya sudah cukup jelas saya bertahan (di tim ini),” tukas pria berusia 27 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
