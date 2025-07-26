Kondisi Gregoria Mariska Usai Sempat Tertunduk di Perempatfinal China Open 2025

KONDISI Gregoria Mariska Tunjung usai kalah di perempatfinal China Open 2025 terungkap. Dia diketahui sempat tertunduk usai melakoni laga melawan wakil tuan rumah, Han Yue, itu.

Pelatih tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Imam Tohari, pun mengatakan bahwa Gregoria sempat alami pusing usai bertanding. Tunggal putri andalan Indonesia itu diketahui baru saja sembuh dari sakit vertigo.

1. Gregoria Mariska Kalah

Gregoria Mariska menelan kekalahan di babak delapan besar China Open 2025. Dia kalah dari wakil tuan rumah, Han Yue di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China pada Jumat 25 Juli 2025 sore WIB.

Gregoria kalah dalam pertandingan dua gim langsung dari Han Yue. Laga berakhir dengan skor 19-21 dan 18-21.

2. Sempat Tertunduk

Usai laga, tunggal putri ranking delapan dunia itu tak langsung berkemas pergi. Gregoria sempat duduk kemudian tertunduk hingga Han Yue menghampirinya. Han sempat berkomunikasi dengan pihak medis untuk membantu Gregoria.

Imam mengatakan Gregoria sempat mengalami pusing usai pertandingan. Walau demikian, Imam memastikan kondisi Gregoria saat ini sudah stabil.

"Tadi memang di akhir pertandingan, Gregoria sempat merasakan sedikit pusing tapi secara keseluruhan kondisinya stabil dan oke," ungkap Imam dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (26/7/2025).