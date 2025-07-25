Perasaan Jafar/Felisha Usai Berhasil Tembus Semifinal China Open 2025

CHANGZHOU - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tengah berbahagia karena berhasil lolos ke semifinal China Open 2025. Sebab ini merupakan semifinal pertama Jafar/Felisha.

1. Lolos Semifinal

Jafar/Felisha melaju ke semifinal usai mengalahkan wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-17. Kemenangan ini pun menjadi penantian Jafar/Felisha setelah debut perdana di level Super 1000 terjadi di Indonesia Open 2025.

"Puji Tuhan bersyukur hari ini kami bisa menang lagi, senang sekali karena ini yang kami inginkan, kami perjuangkan," ungkap Felisha dalam keterangan pers PBSI, Jumat (25/7/2025).

Jafar/Felisha terbilang tampil mendominasi atas Tang/Tse, terutama di gim pertama dan ketiga. Meski sempat kecolongan di gim kedua, untungnya Jafar/Felisha tetap fokus untuk menuntaskan laga di gim ketiga.

"Di gim pertama kami bisa terus menurunkan bola untuk dapat poin, lawan juga belum nyaman mainnya jadi kami bisa mendominasi," jelas Jafar.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

"Di gim kedua mereka sudah bisa bangkit, kami tertinggal tapi bisa mengejar, sayang di poin-poin akhir kami kalah kesiapan. Mereka bisa lebih masuk mainnya," tambah Jafar.

"Masuk di gim penentuan itu, sebelum interval mindset kami coba balikin bagaimana main di gim pertama yang bisa nyaman lalu setelah interval kami belajar dari gim kedua karena walau gim kedua kami kalah tapi tidak jauh poinnya, banyak waktu untuk beradaptasi. Jadi coba dikombinasikan yang sudah terjadi di dua gim tersebut," sambung Felisha.