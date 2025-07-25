Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Perempatfinal China Open 2025, Jafar/Felisha Ingin Melaju Lebih Jauh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |01:07 WIB
Tembus Perempatfinal China Open 2025, Jafar/Felisha Ingin Melaju Lebih Jauh
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu ingin melangkah sejauh mungkin di China Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses menjejak babak perempatfinal China Open 2025 Super 1000. Namun, keduanya belum puas dengan pencapaian tersebut.

Kepastian Jafar/Felisha ke babak delapan besar didapat setelah mengalahkan Mads Vestergaard/Christine Busch asal Denmark di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Kamis 24 Juli 2025 pagi WIB. Pasangan ranking 14 dunia itu menang dua gim langsung 21-9 dan 21-15.

1. Semakin Sulit

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

Usai laga, Jafar sangat senang bisa mencapai babak perempat final bersama Felisha. Tapi, ia menegaskan tekadnya untuk melangkah lebih jauh dan mempersiapkan diri lebih baik lagi karena lawan yang akan dihadapi semakin sulit.

“Alhamdulillah mengucap syukur bisa ke perempatfinal tapi pastinya belum puas, kami mau lebih lagi, mau ke semifinal. Ujian sebenarnya besok (Jumat) karena lawannya akan semakin bagus,” kata Jafar dalam keterangan PBSI, dikutip Jumat (25/7/2025).

2. Sempat Kecolongan

Bicara soal pertandingan, Jafar/Felisha mengungkapkan sempat kecolongan di gim kedua karena Vestergaard/Busch mengubah tempo permainannya. Namun, pasangan Pelatnas PBSI itu masih dapat mengantisipasi hal itu dengan bermain taktis.

“Tadi di akhir gim kedua mereka coba mempercepat tempo, beberapa kali kami terlambat antisipasi jadi mereka sempat dapat beberapa poin,” ucap Jafar.

 

Halaman:
1 2
