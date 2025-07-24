Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2025: Tunggal Putra dan Ganda Putri Habis, 4 Pemain Lolos Perempatfinal

Simak hasil lengkap wakil Indonesia di 16 besar China Open 2025 di mana Jonatan Christie ikut tersingkir (Foto: PBSI)

HASIL lengkap wakil Indonesia di 16 besar China Open 2025 sudah diketahui pada Kamis (24/7/2025) malam WIB. Dari sembilan pemain, hanya tersisa empat di babak perempatfinal.

Rangkaian perjuangan wakil Indonesia diawali oleh Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Di luar dugaan, mereka mampu menaklukkan Mads Vestergaard/Christine Busch dengan skor 21-9 dan 21-15.

1. Nasib Berbeda

Nasib berbeda dialami dua wakil yang bermain bersamaan. Jonatan Christie kandas di tangan Christo Popov 12-21, 21-13, dan 16-21. Sedangkan, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja menyusul Jafar/Felisha usai menumpas Hiroki Midorikawa/Natsu Saito 21-14 dan 21-15.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana ikut tersingkir di 16 besar. Mereka takluk 19-21 dan 19-21 dari Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Olympic Sport Center Gymnasium, Changzhou, China.

Untungnya, Gregoria Mariska Tunjung bisa menang atas Lin Hsiang Ti 21-13 dan 21-14. Harapan tunggal putri untuk meraih gelar terjaga.

Langkah Jafar/Felisha dan Rehan/Gloria gagal diikuti Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Usai berjuang keras tiga gim, mereka takluk 21-12, 13-21, dan 19-21, dari Wang Chan/Jeong Na-eun.