HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Open 2025: Langkah Leo/Bagas Dihentikan Rankireddy/Shetty

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |12:24 WIB
Hasil 16 Besar China Open 2025: Langkah Leo/Bagas Dihentikan Rankireddy/Shetty
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU - Perjalanan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dipastikan terhenti di babak 16 besar China Open 2025. Pasalnya Leo/Bagas baru saja dikalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, pada Kamis (24/7/2025) pagi WIB.

Leo/Bagas sejatinya sudah berjuang selama 43 menit. Namun, unggulan kedelapan China Open 2025 itu harus mengakui kehebatan Rankireddy/Shetty dan kalah 19-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Olympic Sports Center Gymnasium, Leo/Bagas mendapat tekanan dari Rankireddy/Shetty. Setelah sempat tertinggal, pasangan Pelatnas PBSI itu mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 8-7.

Kejar-kejaran poin terjadi hingga skor imbang 10-10. Sayangnya Leo/Bagas harus tertinggal dari Rankireddy/Shetty di interval gim pertama dengan skor 10-11.

Akan tetapi, Leo/Bagas terus memberikan perlawanan ketat hingga menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Sayangnya, duet Pelatnas PBSI itu tak bisa keluar dari tekanan sehingga kalah di gim pertama dari Rankireddy/Shetty dengan skor 19-21.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Leo/Bagas kembali mendapatkan perlawanan sengit dari Rankireddy/Shetty. Kedua pasangan kejar-kejaran poin hingga imbang 5-5.

Sayangnya setelah itu Leo/Bagas harus tertinggal 7-8. Tapi, pasangan ranking 10 dunia itu tak patah semangat. Perlahan mereka berhasil mengejar ketertinggalannya dan unggul 11-9 di interval gim kedua atas Rankireddy/Shetty.

 

