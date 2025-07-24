Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2025: Ada Sabar/Reza vs Fajar/Fikri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |06:57 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2025: Ada Sabar/Reza vs Fajar/Fikri
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di babak 16 besar China Open 2025 menarik untuk diketahui. Pasalnya Indonesia masih memiliki 9 wakil, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, untuk bersaing merebut tiket perempatfinal.

Babak 16 besar China Open 2025 akan dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Kamis (24/7/2025). Babak 16 besar itu tepatnya akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.

1. Dua Wakil Indonesia Saling Bentrok

Meski memiliki 9 wakil di 16 besar China Open 2025, nantinya hanya 8 wakil Indonesia saja yang bisa lolos ke perempatfinal. Sebab dua wakil saling bentrok di babak 16 besar tersebut.

Kedua wakil Indonesia yang bakal saling bertemu itu adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Fajar/Fikri. Pasangan non Pelatnas jelas akan berusaha mengalahkan duet baru Fajar/Fikri.

Sebelumnya, kedua pasangan itu sudah saling berjumpa di babak 32 besar Japan Open 2025 pada 15 Juli 2025 lalu. Hasilnya, Fajar/Fikri keluar sebagai pemenang dengan skor 24-22 dan 21-12.

Jadi, secara kualitas Fajar/Fikri saat ini mampu unggul atas Sabar/Reza. Lantas, apakah hasil dari Japan Open 2025 akan terulang lagi China Open 2025?

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

2. Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2025:

Court 1 (Mulai Jam 08.00 WIB)

Match 3: Jonatan Christie vs Christo Popov (Prancis)

Match 5: Gregoria Mariskan Tunjung vs Lin Hsiang Ti (Taiwan)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161243/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-NAb6_large.jpg
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement