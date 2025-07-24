JADWAL wakil Indonesia di babak 16 besar China Open 2025 menarik untuk diketahui. Pasalnya Indonesia masih memiliki 9 wakil, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, untuk bersaing merebut tiket perempatfinal.
Babak 16 besar China Open 2025 akan dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Kamis (24/7/2025). Babak 16 besar itu tepatnya akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
Meski memiliki 9 wakil di 16 besar China Open 2025, nantinya hanya 8 wakil Indonesia saja yang bisa lolos ke perempatfinal. Sebab dua wakil saling bentrok di babak 16 besar tersebut.
Kedua wakil Indonesia yang bakal saling bertemu itu adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Fajar/Fikri. Pasangan non Pelatnas jelas akan berusaha mengalahkan duet baru Fajar/Fikri.
Sebelumnya, kedua pasangan itu sudah saling berjumpa di babak 32 besar Japan Open 2025 pada 15 Juli 2025 lalu. Hasilnya, Fajar/Fikri keluar sebagai pemenang dengan skor 24-22 dan 21-12.
Jadi, secara kualitas Fajar/Fikri saat ini mampu unggul atas Sabar/Reza. Lantas, apakah hasil dari Japan Open 2025 akan terulang lagi China Open 2025?
Court 1 (Mulai Jam 08.00 WIB)
Match 3: Jonatan Christie vs Christo Popov (Prancis)
Match 5: Gregoria Mariskan Tunjung vs Lin Hsiang Ti (Taiwan)