Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2025: Ada Sabar/Reza vs Fajar/Fikri

JADWAL wakil Indonesia di babak 16 besar China Open 2025 menarik untuk diketahui. Pasalnya Indonesia masih memiliki 9 wakil, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, untuk bersaing merebut tiket perempatfinal.

Babak 16 besar China Open 2025 akan dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Kamis (24/7/2025). Babak 16 besar itu tepatnya akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.

1. Dua Wakil Indonesia Saling Bentrok

Meski memiliki 9 wakil di 16 besar China Open 2025, nantinya hanya 8 wakil Indonesia saja yang bisa lolos ke perempatfinal. Sebab dua wakil saling bentrok di babak 16 besar tersebut.

Kedua wakil Indonesia yang bakal saling bertemu itu adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Fajar/Fikri. Pasangan non Pelatnas jelas akan berusaha mengalahkan duet baru Fajar/Fikri.

Sebelumnya, kedua pasangan itu sudah saling berjumpa di babak 32 besar Japan Open 2025 pada 15 Juli 2025 lalu. Hasilnya, Fajar/Fikri keluar sebagai pemenang dengan skor 24-22 dan 21-12.

Jadi, secara kualitas Fajar/Fikri saat ini mampu unggul atas Sabar/Reza. Lantas, apakah hasil dari Japan Open 2025 akan terulang lagi China Open 2025?

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

2. Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2025:

Court 1 (Mulai Jam 08.00 WIB)

Match 3: Jonatan Christie vs Christo Popov (Prancis)

Match 5: Gregoria Mariskan Tunjung vs Lin Hsiang Ti (Taiwan)