Hasil Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Cetak Sejarah Usai Menang di Sirkuit Brno

BRNO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil memenangkan race MotoGP Republik Ceko 2025, pada Minggu (20/7/2025) malam WIB. Dengan kemenangan itu, Marquez sukses menjadi pembalap pabrikan Ducati pertama yang mampu menang lima balapan utama secara beruntun.

Selain itu, kemenangan lima balapan beruntun tersebut juga menjadi yang pertama untuk Marquez sejak 2019. Membuktikan Marquez benar-benar kembali ke masa jayanya sebelum kecelakaan parah di awal MotoGP 2020.

Sementara itu, posisi kedua menjadi miliki rider Aprilia, Marco Bezzecchi. Lalu urutan ketiga ada rider Red Bull KTM, Pedro Acosta.

Jalannya Balapan

Pada awal balapan, pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tampil baik. Ia sukses memaksimalkan pole position dan langsung memimpin balapan, diikuti Marquez, Fabio Quartararo (Yamaha) dan Bezzecchi.

Kendati demikian, momen itu tak berlangsung lama. Bagnaia sempat melebar dan posisi pertama langsung direbut Bezzecchi. Di tikungan 12, ada insiden yang membuat Alex Marquez dan Joan Mir keluar dari balapan.

Marc Marquez

Setelahnya, Bagnaia justru disalip Marquez dan Acosta. Marquez baru bisa menyalip Bezzecchi di lap kedelapan. Posisi tersebut terus bertahan sampai balapan berakhir.

Marquez sukses menang di Sirkuit Brno. Diikuti Bezzecchi di posisi kedua dan Acosta di peringkat ketiga. Menariknya, bagi Acosta itu menjadi podium pertamanya di MotoGP 2025.