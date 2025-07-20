Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Santai di Puncak, Bezzecchi Dekati 3 Besar

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar race MotoGP Republik Ceko 2025 menarik untuk diketahui. Apalagi pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez semakin nyaman di puncak klasemen sementara lantaran baru saja memenangkan balapan di Sirkuit Brno, Ceko, pada Minggu (20/7/2025) malam WIB tadi.

Ya, Marquez dipastikan keluar menjadi pemenang dari seri ke-12 MotoGP 2025 tersebut. Dengan tambahan 25 poin, maka total Marquez kini sudah mengoleksi 381 poin.

1. Unggul Jauh

Dengan memenangkan balapan utama MotoGP Republik Ceko 2025, maka Marquez berhak meraih 25 poin. Lalu jika digabungkan dengan kemenangan di sprint race seri Ceko, maka total The Baby Alien membawa pulang total 37 poin.

Tambahan 37 angka itu membuat Marquez kini mengoleksi 381 poin. Hebatnya, hasil itu membuat Marquez unggul 120 poin dari Alex Marquez (Gresini Ducati).

Alex gagal mendekati perolehan poin Marquez karena ia mengalami kecelakaan di awal balapan. Tentu kehilangan poin itu sangat merugikan karena Alex kini semakin jauh dari Marquez.

Marc Marquez

2. Bezzecchi Mulai Ikut Bersaing

Bezzecchi gagal merebut kemenangan perdananya bersama Aprilia di MotoGP 2025. Padahal, rider asal Italia itu sempat memimpin balapan.

Tetapi, posisi terdepan itu dengan cepat diambil alih oleh Marc Marquez. Bezzecchi pun terus mencoba menyerang, namun ia harus puas finis kedua.