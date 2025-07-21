Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2025: Tim Indonesia Kalah dari Korea Selatan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |13:27 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2025: Tim Indonesia Kalah dari Korea Selatan
Tim bulu tangkis Indonesia kalah dari tim bulu tangkis Korea Selatan di Badminton Asia Junior Championship 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SOLO – Tim bulu tangkis Indonesia kalah dari tim bulu tangkis Korea Selatan pada babak perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2025 (BAJC 2025). Laga itu berlangsung di GOR Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) siang WIB.

Moh Zaki Ubadillah memulai perjalanan timnya dengan manis di sektor tunggal putra. Pasalnya, ia mampu mengalahkan Kim Min-seung dengan poin 11-5.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Sementara itu, ganda putri Indonesia Rinjani Kwinara Nastine/Riska Anggraini juga meraih hasil positif atas Cheon Hye-in/Moon In-seo. Selisih poin Tim Indonesia dengan Korea Selatan kini menjadi 22-21.

Dalam gim ketiga, Tim Indonesia cukup kesulitan meladeni permainan lawan. Kini Theodorus Kurniawan/Luna Rianty Saffana mengakui keunggulan Lee Hyang/Cheon Hye dengan poin 26-33.

Tunggal putri Indonesia, Thalita Wiryawan juga harus mengakui keunggulan Kim Bo-hye dengan poin 40-44. Catatan buruk Tim Indonesia berlanjut karena Devin Artha Wahyudi/Ikhsan Lintang Pramudya juga takluk dari Cho Hyeong-woo/Lee Hyeong-woo.

 

Halaman:
1 2
